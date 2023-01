Salernum Baronissi-Scafatese 1-0, si apre così il 2023 fuori dalle mura amiche per la squadra di mister Liquidato. Dopo 17 risultati utili consecutivi, la compagine bianco-arancio s’impone grazie ad una rete di Trimarco nella seconda frazione di gioco.

Salernum Baronissi-Scafatese 1-0: la cronaca

Partita che fin da subito viene gestita bene dai padroni di casa, capaci di tenere il campo e limitare le fiammate offensive dei giallobleu. Proprio il Salernum si rende pericoloso con Brogna che però non inquadra lo specchio. La risposta della Scafatese arriva con Iovinella, ma di testa l’ex Pomigliano non è preciso. Dopo 45 minuti il risultato resta fermo sullo 0-0.

Nella seconda frazione cambia totalmente la partita. Dopo pochi minuti doppia occasione per il canarino, prima con Alvino e poi con Cavaliere che prova un eurogol. I padroni di casa, però, non ci stanno e con Trimarco al 66’ passano in vantaggio: indecisione della retroguardia ospite, l’attaccante ne approfitta e con il destro buca Botta. Il tecnico della Scafatese prova a ridisegnare la squadra facendo entrare Canale, Tagliamonte, Napolitano e Di Pasquale, ma i giallobleu non riescono a rendersi pericolosi. Tanto possesso per la squadra cara al patron Giordano che, però, non riesce a concretizzarsi in occasioni da gol. Eccezione fatta per le ultime due azioni del match. Al 90’ è Napolitano a sfiorare il gol del pari con un bolide impreciso, ed un minuto dopo è Evacuo con un colpo di testa a costringere agli straordinari Orlandi. Nel finale i giallobleu restano in 10 per l’espulsione di Botta, con Napolitano che prende il suo posto tra i pali. Dopo 90 minuti il risultato è di 1-0 ed i 3 punti vanno al Salernum Baronissi.

Salernum Baronissi-Scafatese 1-0: il tabellino

SALERNUM BARONISSI: Orlandi 03, Lonigro, Saadoui 04, Macario, Terlino, Imparato, De Simone (75′ Stornaiuolo), Cammarota, Trimarco, Brogna (69′ De Maio), Sorrentino.A disposizione: Orlandi 03, Chiumiento 03, Erra 04, Landi 04, Stornaiuolo, Aliberti 04, Limatola, De Luca, De Maio.All: Leone Jacopo

SCAFATESE: Botta 04, Iovinella (62′ Tagliamonte), Esposito, Trezza, Iommazzo (69′ Napolitano), Cavaliere, Masullo (84′ Manzo), Costantino (72′ Canale), Senatore 04 (69′ Di Pasquale 03), Evacuo, Alvino. A disposizione: Scarpati, Canale, Di Pasquale 03, Tagliamonte, Napolitano, Marsiglia04, Manzo, Salvatore 04, Solimeno 04.All: Liquidato Stefano

RETI: 66′ Trimarco

Arbitro: Alessio De Cicco di Nola

Assistenti: Marco Infante di Battipaglia e Luca Vatiero di Agropoli

Note: Ammoniti: Iovinella (SC), Esposito (SC), Masullo (SC). Espulso: Botta (SC) . Calci d’angolo: 2-2.