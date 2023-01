I molossi, dopo i 3 punti contro il Gravina, saranno impegnati nella trasferta di Francavilla. I pugliesi, in piena zona play-out, dovranno a tutti costi fare punti, mentre i rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva.

Francavilla-Nocerina sarà la prima gara del 2023 lontano dal San Francesco per gli uomini di Zavettieri. La gara si disputerà domani alle ore 14:30 presso lo stadio Fittipaldi di Francavilla. I rossoneri, dopo le vittorie contro Cavese e Gravina, è alla ricerca della terza gioia consecutiva.

La Nocerina ripartirà dalle certezze emerse proprio nelle ultime due gare di campionato, come la leadership e la qualità di Caso Naturale ed i colpi del 9 Maletic. Proprio l’attaccante ha sorpreso tutti nella gara contro il Gravina, collezionando un gol e fornendo un assist, prova di una prestazione sontuosa. Tanta qualità dunque nel reparto offensivo rossonero che potrà essere un’arma fondamentale per far male al Francavilla.

I padroni di casa sono reduci da un importante pareggio ottenuto sul campo del Brindisi. La società pugliese che punta a salvarsi, ha annunciato poche ore fa l’arrivo di Marko Rajkovic, punta centrale classe 92′, e di Paride Pinne, difensore centrale classe 92′. Oltre ai due esperti, sono stati aggiunti alla rosa di mister Arleo anche 3 under: Lo Duca, centrocampista 2003, Rossi, portiere classe 2004, e Romano, centrocampista 2005. Segnale importante del club che vuole ritornare alla vittoria, che manca da oltre un mese, proprio contro il club rossonero.

Francavilla-Nocerina: un occhio alla classifica

Entrambe le compagini hanno la salvezza come obiettivo stagionale; la Nocerina, nonostante i problemi societari nel corso del campionato, è posizionata meglio rispetto al Francavilla. I molossi, infatti, sono al decimo posto con 24 punti. I pugliesi sono in piena zona play-out (15° posto) con 15 punti.