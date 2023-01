Basket. Scafati fa e disfa, una grande Pesaro passa al PalaMangano

Si chiude il girone d’andata

Quindicesimo turno di LBA che coincide con l’ultimo del girone d’andata, la Beta Ricambi Arena – PalaMangano teatro della sfida tra Givova Scafati e Carpegna Prosciutto Pesaro. Padroni di casa che dovranno cercare in ogni modo di portare a casa i 2 punti non solo per provare l’ultimissimo assalto alle Final Eight di Coppa Italia (giallobleu qualificati in caso di vittoria e contemporanee sconfitte di Sassari e Brescia contro Brindisi e Verona), ma anche e soprattutto per allontanarsi dalle zone calde della classifica visti i risultati di chi insegue in classifica. I pesaresi, dal canto loro, si sono qualificati alle F8 di Coppa Italia di Torino con un turno d’anticipo ed occupano attualmente in quinto seed del ranking (pari punti con Trento, Varese e Venezia).

Tra assenze pesanti ed acciacchi vari

Non sarà della sfida il miglior marcatore dei padroni di casa, David Logan (17,2 punti ad allacciata di scarpa) a causa di uno stiramento riscontrato dallo staff medico gialloblù ad inizio settimana. Tra le fila della Givova erano da valutare anche le condizioni di Butjankovs, il lettone stringerà però i denti, a disposizione di coach Caja. Il grande assente tra i biancorossi, oltre al lungodegente Mazzola, è l’altra leggenda classe 1982, l’argentino Carlos Delfino. Come Butjankovs, anche Charalampopoulos era in “game time decision” e sarà regolarmente agli ordini di coach Jasmin Repesa, altra leggenda del massimo campionato nazionale italiano presente al PalaMangano quest’oggi.

I quintetti

SCAFATI: Stone – Rossato – Okoye – Pinkins – Thompson

PESARO: Moretti – Abdur-Rahkman – Charalampopoulos – Cheatham – Kravic

Primo quarto

Il match lo stappa proprio Charalampopoulos con un gancio mancino, risposta affidata ad Okoye con la sua consueta tripla dall’angolo a trovare il fondo della retina. Percentuali bassissime dopo i primi cinque minuti di gioco, conduce Pesaro di 1 (5-6). Gudmundsson s’inventa una tripla da 8 metri, Pinkins ed Okoye piazzano un contro-break di 5-0, Stone delizia la platea con una giocata da categoria differente e regala un cioccolatino ad Imbrò che non può far altro che scartarlo, 13-9 Givova con 2 primi e 57 secondi da giocare, timeout Repesa. Visconti dalla lunga distanza ferma l’emorragia biancorossa, l’attacco campano perde fluidità e subisce l’energia del pacchetto lunghi pesarese, Carpegna Prosciutto avanti al 10′, 13-15.

Secondo quarto

Polpastrelli che continuano ad essere decisamente freddi da ambedue le parti, è il solito leone Kruize Pinkins a smuovere il punteggio dalla linea della carità con un 2/4, 15-15 al 12′. Sempre l’ex Torino in maglia numero 12 a realizzare dai 6.75 stavolta, pronta la risposta di Totè con un 2+1 che vale l’ennesima parità (18-18). Entra in partita anche Kravic, Caja costretto al timeout con 5:40 da giocare prima dell’intervallo lungo, 18-22 Pesaro. La musica non cambia, la Givova soffre la presenza di Kravic, suo l’assist per la tripla di Abdur-Rahkman che vale il massimo vantaggio pesarese al 16′, 20-27. Il numero 5 biancorosso s’infiamma, una tripla senza senso regala la doppia cifra di vantaggio agli ospiti, 20-30 a 3 minuti e 22 secondi dalla fine del secondo parziale. Parziale che si allunga con la penetrazione mancina di Charalampopoulos, Scafati non segna più e Caja si gioca la carta Mian. Nei momenti difficili è però sempre Pinkins a rispondere presente, altra tripla e doppia cifra per l’ala grande statunitense. Carpegna Prosciutto impassibile, nuovo massimo vantaggio al 19′, 25-36. Mian segna dall’arco, Cheatham lo imita pochi secondi dopo. Charalampopoulos dalla lunetta riallunga sul +13, ancora Mian dall’angolo a realizzare la tripla del 31-41 con 1 secondo ed un centesimo da giocare. Repesa chiama timeout alla ricerca dell’ultimo squillo del primo tempo, schema non eseguito e squadre che vanno a riposo sul punteggio di 31-41. Givova che tira 7/21 da 3 e soltanto 3/9 da 2, area pesarese più che chiusa dall’arcigna difesa dell’ex coach di Roma e Milano tra le altre.

Terzo quarto

Caja prova il quintetto piccolo con Pinkins da pivot, Mian ed Okoye da ali, Imbrò a sostegno di Stone in cabina di regia. La tripla frontale di Okoye inaugura la ripresa, Imbrò segue a ruota e Scafati torna a contatto, 37-41 al 21′. Charalampopoulos tira giù il ferro della Beta Ricambi e spezza gli entusiasmi scafatesi. Ballano costantemente tra i due ed i tre possessi tra le due formazione, la tripla di Tambone riporta a +7 la Carpegna Prosciutto al 23′ (39-46). Imbrò e Pinkins lucrano punti dalla lunetta, Givova sotto di 4 al 24′ (42-46). Il PalaMangano entra in partita dopo una serie di fischi arbitrali dubbi, Moretti spegne glii animi con un tiro da 3 punti e riporta Pesaro avanti di 8, 43-51 al 25′. Okoye e Pinkins alzano ulteriormente il proprio livello di fisicità nei pressi del ferro, Scafati rientra a -3 al 27′, 49-52. Gli assist numero 10 ed 11 di un pittoresco Julyan Stone mandano Thompson a realizzare, Givova avanti dopo un’eternità, 53-52 al 28′. Totè a rimbalzo sgomita e commette un fallo antisportivo, da “arancione” calcisticamente parlando, su capitan Rossato, la garra del 18 gialloblù rende il PalaMangano una vera e propria bolgia, 55-52 AL 29′. Un terzo periodo di lotta e di governo dei gialloblù di Caja merita gli applausi scroscianti degli oltre 2000 presenti in Via della Gloria, il tabellone vede avanti i padroni di casa 55-52 a 10′ dall’ultima sirena.

Quarto quarto

Gudmundsson dall’angolo firma la parità ad aprire il quarto, Imbrò perde palla a centrocampo e commette un fallo antisportivo ai danni di Visconti, Carpegna Prosciutto di nuovo avanti al 31′, 55-57. Sciocchezza di Okoye, fallo banale su un tiro da 3 forzato da Visconti, l’ex Brindisi fa 2/3 e rimette due possessi di distanza tra le compagini, 55-59. Inspiegabilmente si spegne l’interruttore giallobleu, Stone perde palla regalandola a Visconti, suo l’assist per la seconda tripla consecutiva di Gudmundsson dall’angolo, 10-0 di parziale pesarese che costringe Caja al timeout con 8 primi e 45 secondi da giocare per arrivare all’ultima sirena (55-62). Abdur-Rahkman mette un’altra tripla senza senso prima, si butta dentro con la moto poi, Pesaro padrona del parquet. Okoye da 3 punti buca la retina per due volte e tiene in vita la Givova, 61-68 al 34′. Gialloblù al palo dal punto di vista offensivo, un’altra schiacciata di Charalampopoulos rimette dieci lunghezze tra ospiti e locali, 61-71 a 4:44 dall’ultima sirena. Altro fallo oltre la linea dei 6.75 di Stan Okoye, Charalampopoulos segna e converte l’aggiuntivo per un gioco da 4 punti che pare mettere la parola fine all’incontro. La Givova non segna più, Kravic e Tambone chiudono i giochi al 38′, 61-80 Carpegna Prosciutto. Gli ultimi due minuti sono puro garbage time, il finale è 69-81 in favore di Pesaro.

Un bilancio dopo le prime 15 al ritorno in LBA

Sei le vittorie e nove le sconfitte della Givova Scafati alla fine del girone d’andata. Bottino positivo se si guarda la classifica dal cambio della guardia in panchina (avvicendamento Rossi-Caja dopo 5 sconfitte al termine delle prime 6 giornate). Ambiente un po’ scosso probabilmente dagli ultimi due KO con Trieste e Pesaro, la roboante vittoria nel derby con Napoli dopo i successi di Bologna e Brindisi aveva fatto sognare qualcosa più della lotta salvezza al popolo scafatese. Restare coi piedi per terra ed oltrepassare quanto prima quota 20 punti per affrontare con serenità un girone di ritorno che si preannuncia durissimo.

La sala stampa

Jasmin Repesa: “Complimenti ai miei ragazzi, abbiamo giocato un bel basket per 3 quarti, conducendo sempre con merito. Peccato per il terzo quarto, pagata un po’ la loro small-ball e concesso troppo a Scafati in quel frangente. La chimica difensiva ritrovata ad inizio quarto quarto ci ha permesso di riprendere subito in mano la partita. Un bilancio al termine del girone d’andata? Non siamo mai stati al completo, ma nonostante ciò abbiamo fatto vedere, come già detto, un bel basket meritando queste 9 vittorie che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto finora.

Attilio Caja: “Complimenti a Pesaro, partita eccellente sui due lati del campo la loro. Abbiamo provato a stare aggrappati alla partita, bene l’approccio iniziale ed il terzo quarto. 5 minuti di vuoto nel secondo e nel quarto quarto ci sono costati carissimo stasera; l’assenza di David è per noi pesante, con la nostra principale bocca da fuoco fuori dai giochi ci è mancato decisamente qualcosa per giocarcela fino in fondo. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno.”

I tabellini

SCAFATI: Stone 3, Thompson 4, Okoye 24, Caiazza n.e., Mian 7, Pinkins 15, De Laurentiis n.e., Rossato 6, Imbrò 10, Butjankovs, Tchintcharauli n.e., Logan n.e.

PESARO: Kravic 9, Abdur-Rahkman 12, Visconti 8, Moretti 6, Tambone 6, Stazzonelli, Gudmundsson 10, Charalampopoulos 15, Totè 4, Cheatham 11.