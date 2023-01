Nocera Inferiore. Ospedale Umberto I Un supporto dal Scafati è urgente (video)

Collassa l’Umberto I, l’unico presidio ospedaliero completamente attivo nell’agro nocerino sarnese. L’emergenza, quanto riporta il quotidiano “La Città”, avrebbe costretto ai ricoveri in barella all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Annose difficoltà che sembrano non trovare soluzione. Da anni infatti utenti e sindacati denunciano appoggi nei corridoi e carenza di personale, e gli interventi messi in atto non avrebbero migliorato la situazione.









Ritorno alla normalità

Le sigle sindacali chiedono di ritornare alla gestione pre Covid- 19, con la riattivazione dei servizi del Mauro Scarlato, che con i propri posti letto tamponava l’affollamento nocerino. I sindacati hanno anche inviato una nota al direttore generale ASL Gennaro Sosto, al direttore sanitario aziendale, Primo Sergianni, e al direttore sanitario del Dea Nocera-Pagani- Scafati, Maurizio D’Ambrosio dove sarebbe stata sottolineata una “cattiva gestione dei ricoveri”.







Barelle in tutti i reparti

L’appoggio in barella si sarebbe allargato anche ai reparti di Neurologia, poi l’Urologia e inoltre in Medicina e Chirurgia. I pazienti sarebbero accettati nei reparti nonostante siano saturi. L’auspicio dei sindacati è che l’ASL possa avviare il confronto sulla nuova programmazione aziendale poiché è urgente ridisegnare le attività integrandole in una nuova riorganizzazione della rete territoriale e di quella dell’emergenza urgenza.

Il servizio è di Aldo Severino