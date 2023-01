Sarno. Si presenta il libro “La banalità della Mafia” del magistrato Catello Maresca

L'appuntamento è per il 20 gennaio presso l'aula consiliare del Comune di Sarno, a partire dalle 18. L'evento sarà moderato dall'avvocato Raffaele Vitolo.

Si presenta a Sarno il libro “La banalità della Mafia” del magistrato Catello Maresca, da sempre impegnato in una lotta incessante e senza quartiere alla criminalità organizzata.

L’evento

L’evento sarà moderato dall’avvocato Raffaele Vitolo, cultore della materia in Procedura Penale presso l’Università degli Studi di Salerno, che ne ha anche curato l’organizzazione in sinergia con le realtà istituzionali ed associative che daranno il loro patrocinio morale all’iniziativa: Comune di Sarno; The Costantian University; Camera Penale di Nocera Inferiore; Associazione Agorà; Associazione Logos; Associazione Studi Diplomatici; Associazione Arma Aeronautica, sezione di Sarno.

I saluti del Sindaco

Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Sarno Giuseppe Canfora e del presidente dell’Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore Guido Casalino, interverranno l’avvocato Rodolfo Viserta, penalista, già Presidente della Camera Penale di Nocera Inferiore, i professori Felice Pier Carlo Iovino e Angelo Alessandro Sammarco, associati di Procedura Penale presso l’Università di Salerno, il dottor Marco Miele, Capitano della Guardia di Finanza. Concluderà l’evento l’intervento dell’autore del libro, il magistrato Catello Maresca.

Le parole dell’organizzatore

“Ho organizzato la presentazione del libro del dottore Catello Maresca perché penso sia necessario sensibilizzare la cittadinanza, ed in particolare i più giovani, rispetto ad un fenomeno organizzato in evoluzione e camaleontico – commenta l’avvocato Vitolo, organizzatore dell’atteso evento. È opportuno quotidianamente concertare, condividere e stimolare il dialogo istituzionale tra avvocatura, autorità giudiziaria e le compagini sociali come università e scuola”.

La partecipazione all’evento consente di conseguire tre crediti formativi agli avvocati del Foro di Nocera Inferiore.