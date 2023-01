Sarno. Tajani all’inaugurazione della nuova sede FI: “Basta regno De Luca”

Il vicepremier visita Sarno per rilanciare il partito in occasione della nuova inaugurazione della sede di via Abignente, si fissano gli obiettivi del 2023

Il vicepremier Antonio Tajani a Sarno per caricare l’avanzata del centro destra moderato nella provincia di Salerno.

La visita

L’obiettivo per l’esponente di Forza Italia è chiaro. Scacciare i potentati del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca per iniziare un nuovo rilancio di un territorio dai tanti bisogni e potenzialità. Ed è quindi poco casuale la visita del ministro degli affari esteri Tajani all’inaugurazione della nuova sede FI in via Abignente a Sarno. Comune storicamente democratico e pro De Luca. L’iniziativa, che si è protratta nella mattinata di ieri al “Tesj” in via Lanzetta, rientra in un più ampio giro di interventi che l’ex parlamentare europeo ha voluto compiere insieme a volti storici come Lucia Vuolo, Isabella Adinolfi e Fulvio Martusciello.

Tajani e la filiera da ricostruire

I moderati del centrodestra sono sicuri di giocarsi una partita politica importante nel 2023, destinato a ricostruire un tessuto e una filiera istituzionale che manca nel territorio da praticamente più di dieci anni. Quando il Governo era Berlusconi e la Regione Campania era rappresentata da Stefano Caldoro. “Sono riconoscente a questo territorio che mi ha aiutato con il suo supporto ad eleggermi deputato della Repubblica, è mio dovere ascoltarvi per costruire una Sarno, una Provincia di Salerno e una Campania migliore” sono alcune delle parole utilizzate dall’onorevole Tajani, che prova a spiegare “Al Governo stiamo lavorando per curare l’interesse dei cittadini, non è facile ma stiamo portando avanti importanti battaglie come l’aumento delle pensioni minime e segnali verso l’assunzione di giovani e donne”.

L’avanzata anti De Luca

Rimane il nodo campano, che a precisa domanda trova una precisa risposta nel vicepremier: “Dobbiamo vincere le prossime elezioni regionali. Pensare ad una eventuale terza ricandidatura dell’attuale presidente Vincenzo De Luca continuerebbe a far collassare la bellissima Campania al malgoverno a cui non ci vogliamo abituare”. Il riferimento palese è quindi con il comune di Sarno, amministrato da un sindaco, Giuseppe Canfora, storicamente legato a De Luca. “Stiamo iniziando un percorso che deve portare ad un profondo rinnovamento nel territorio sarnese. Siamo stati amministrati per anni da persone di sinistra incapaci di difendere i bisogni dei nostri cittadini per anteporre le questioni personali” è l’attacco del capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Giuseppe Agovino. “Chi amministrerà il comune dopo Canfora si ritroverà davanti ad un disastro epocale. Del resto come abbiamo già saputo per colpa della sinistra il comune di Sarno è costretto a risarcire centinaia di famiglie in cerca di giustizia, con le casse comunali che subiranno un danno indelebile. Nonostante questo, noi ci saremo per amministrare al meglio la nostra città”.