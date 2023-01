Scafati. L’eredità di Salvati: dirigenti confermati fino al 31/12/2023

L’eredità di Salvati, quasi tutti i capisettore comunali confermati fino alla fine del 2023. Una decisione forte, di personalità per il primo cittadino scafatese, che dovrebbe vivere il suo ultimo giorno di amministrazione a breve.

La fine annunciata

Lunedì 16 Gennaio sarà infatti il momento in cui le opposizioni consiliari si paleseranno dal notaio per ratificare la sfiducia al mandato iniziato nel 2019. Le 13 firme necessarie sono ormai in cassaforte dopo anche l’ultima dichiarazione di Teresa Formisano. L’esponente FI ha preferito fare un passo indietro rispetto al suo no storico sulla modalità, suggerendo una mozione di sfiducia in consiglio. I firmatari hanno anche anticipato l’appuntamento, l’attesa è tanta dopo un 2022 di continua instabilità politica dopo il consiglio comunale di San Valentino. Quando Salvati si salvò dalla mozione in assise grazie a due astensioni.

L’eredità

L’ora è quasi giunta per l’attuale sindaco, ma la guida di Fratelli D’Italia non ha voluto lasciare palazzo Mayer prima di un ultimo atto politico e amministrativo che peserà anche sul futuro dell’ente nel 2023. Sono stati infatti riconfermati quasi tutti i capisettore presenti all’interno dell’organigramma comunale fino al termine dell’anno, in un’operazione che ha compreso anche nomi come il comandante della Polizia Locale Salvatore Dionisio o il responsabile del settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio ing. Angelo Maresca. Mancano all’appello i nomi della dott.ssa Anna Farro, responsabile del settore finanza e personale, e della dott.ssa Paola Pucci, segretaria comunale responsabile ai tributi e all’avvocatura e in dubbio per il futuro dopo la bocciatura di una nuova convenzione con Agerola da parte del consiglio comunale. “E’ stata una scelta di responsabilità per mantenere nelle prossime settimane, ad ipotetico insediamento di commissario pro tempore, la regolarità degli uffici” è stata la spiegazione del primo cittadino Cristoforo Salvati, che non vuole evitare problemi per il futuro. Secondo l’opposizione la mossa attuata è una strategia di disturbo futuro bella e buona.

L’attacco delle opposizioni

Una scorrettezza istituzionale, come affermato dal consigliere comunale della coalizione “Insieme per Scafati” Michele Russo. ”Il sindaco Cristoforo Salvati in tre anni e mezzo di mandato ci ha abituato a nomine di dirigenti di settore di durata massima di tre o sei mesi. Dopo aver sempre fatto così, ora proroga tutti i capisettore da lui nominati fino al 31 dicembre 2023, ben oltre le probabili elezioni ed ipotecando i primi mesi della eventuale futura amministrazione. A fronte di probabili dimissioni da parte dei consiglieri di opposizione, Salvati compie un atto di grave scorrettezza istituzionale”.