Città di Solofra-San Marzano 0-4, gara senza storia che i blaugrana chiudono mettendo a segno 2 reti per tempo e conquistano altri 3 punti importantissimi.

Città di Solofra-San Marzano 0-4: la cronaca

Gara che inizia subito con gli ospiti in avanti, ma i padroni di casa riescono a fare buona guardia sulle iniziative soprattutto di Camara. I primi squilli verso la porta di Cibelli arrivano con le conclusioni di Nuvoli ed Esposito. Al 24′ arriva il primo gol a tinte rossoblu: Camara recupera palla, serve Castagna che porta i suoi in vantaggio. Il Solofra non ci sta e prova subito a pareggiarla con Di Giacomo che da 25 metri fa la barba al palo. La squadra di mister Fabiano, dopo il brivido, riprende a macinare gioco e a fine primo tempo trova la rete del raddoppio; corner dalla corsia di destra, Esposito svetta più alto anche del compagno Velotti e fa 2-0.

Nella ripresa il San Marzano chiude subito il match; infatti passano appena 2 minuti ed Esposito, servito da Castagna, sigla la doppietta di giornata e fa 12 in stagione. La squadra di mister Fiume prova ad affacciarsi dalle parti di Palladino e lo fa con Castaldo che però non è preciso. Al 58′ arriva il definitivo 0-4: Castagna supera un uomo, serve Camara che con un tap-in sigla la quarta rete per i rossoblu. I ritmi della gara si abbassano, anche se il San Marzano ha più volte l’occasione per trovare la quinta rete, ma, prima Prisco e poi Elefante, sono imprecisi. Dopo 2 minuti di recupero il sig. Bruschi di Ferrara manda tutti sotto la doccia e consegna i 3 punti alla compagine marzanese.

Città di Solofra-San Marzano 0-4: il tabellino

SOLOFRA (3-5-2): Cibelli; Catalano, Cuomo, Robustelli; Palumbo (18’ st Villani), Cataldo (18’ st Ronga), Senatore, Somma (10’ st Vatiero), De Stefano (31’ st Lettieri); Di Giacomo, Sabatino (24’ st Di Filippo). A disposizione: Odore, Anzalone, Chiocchi, De Maio. Allenatore: Fiume.

SAN MARZANO (4-3-3): Palladino; Fernando (31’ st Dentice), Riccio, Velotti, Armeno; Tarascio, Nuvoli (24’ st Marzano), Montoro; Camara (15’ st Marotta), Esposito (15’ st Prisco), Castagna (15’ st Elefante). A disposizione: Ragone, Aiello, Casillo, Tranchino. Allenatore: Fabiano.

ARBITRO: Bruschi (Ferrara). Assistenti: Tallarico e Pipola (Ercolano).

RETI: 24’ pt Castagna, 44’ pt e 4’ st Esposito, 13’ st Camara.

NOTE. Spettatori: 100 circa. Ammoniti: Somma (So). Calci d’angolo: 1-2. Recupero: 1’ pt; 2’ st