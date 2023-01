Francavilla-Nocerina 3-2: sconfitta amara per i molossi che, dopo un super primo tempo, si fanno rimontare nella ripresa. Vittoria importantissima, invece, per i padroni di casa che salgono così a quota 18 punti.

Francavilla-Nocerina 3-2: la cronaca

Gara che si mette subito in discesa per gli uomini di Maurizio Zavettieri, infatti dopo appena un minuto i rossoneri passano in vantaggio. Basinisi, servito perfettamente da Maletic, calcia e fulmina l’estremo difensore del Francavilla. Passano appena 3 minuti ed arriva il raddoppio rossonero con Garofalo che direttamente da punizione trova il 2-0. I padroni di casa, dopo l’uno-due micidiale, riescono a ricompattare le idee e a reagire, ma senza trovare la via del gol. Dopo 45 minuti il risultato è di 0-2.

Nel secondo tempo cambia lo scenario: il Francavila dopo appena 4 minuti accorcia le distanze grazie al gol di Melillo. Questa volta è la Nocerina che scompare dal campo ed infatti dopo appena 3 minuti arriva il gol del pari di Di Ronza, bravo a risolvere una mischia all’interno dell’area di rigore rossonera. I padroni di casa, galvanizzati dai due gol, tengono bene il campo e mettono alle corde gli ospiti. Al 70′ De Marino lascia la propria squadra in 10. Al 78′ l’episodio decisivo: il nuovo acquisto Rajkovic approfitta di un errore difensivo e sigla la terza rete per il Francavila.

Francavilla-Nocerina 3-2: il tabellino

FRANCAVILLA (4-3-3): Liso; Esposito G.; Di Ronza, Pinna, Nicolao (46’ Esposito A.); Petruccetti (69’ Gentile), Bucolo, Buchicchio (46’ Vaughn); De Marco (46’ Melillo), Rajkovic, Nolè. A disp.: Maione, Palladino, Lo Duca, Leone, Romano. All. Pasquale Arleo.

NOCERINA (3-5-2): Stagkos (56’ Russo); Garofalo, Mansi (25’ Romeo), De Marino; Chietti, Schiavella, Basanisi, Giacomarro (70’ Vukmanic), Flora (73’ Fusco); Caso Naturale (56’ Mancino), Maletic. A disp.: Di Palma, Ziello, Bandeira, Talamo. All. Nunzio Zavettieri.

MARCATORI: 1’ Basanisi (N), 4’ Garofalo (N), 50’ Melillo (F), 54’ Di Ronza (F), 79’ Rajkovic (F).

ARBITRO: sig. Michele Piccolo di Pordenone. Assistenti; Tasciotti di Latina e Camilli di Roma 1.

AMMONITI: Buchicchio (F), Schiavella (N), Maletic (N), Esposito G. (F).

ANGOLI: 3-3.