Arzachena-Paganese 0-1, questo il risultato che suggella l’ottava vittoria consecutiva degli uomini di mister Giampà grazie alla rete di De Felice. Dopo i 3 punti conquistati contro la Vis Artena, dunque, gli azzurrostellati c’entrano nuovamente il bottino pieno.

Arzachena-Paganese 0-1: la cronaca

Match che inizia subito a ritmi altissimi con entrambe le compagini in proiezione offensiva. La prima occasione nitida arriva al quarto d’ora con De Felice che impatta di testa ma non inquadra lo specchio. Al 30’ altra super occasione per la Paganese con Faiello che con un tiro-cross colpisce il montante superiore. I padroni di casa non riescono a controbattere e dopo 5 minuti è Doratiotto a salvare il risultato ancora su De Felice. Dopo 45’ minuti il risultato è fermo sullo 0-0.

Nella ripresa Giampà cambia Iuliano ed al suo posto fa entrare Sicurella. Gli azzurrostellati entrano in campo motivati e dopo 10 minuti, sugli sviluppi di un corner, vanno vicini al vantaggio con Maggio. Un minuto dopo arriva il gol per la Paganese: D’Agostino pesca perfettamente De Felice che batte l’estremo difensore dei padroni di casa e porta i suoi in vantaggio. Al 69’ arriva la risposta dell’Arzachena, Bonu su un corner colpisce al volo, ma Moro riesce a bloccare. A 2 minuti dalla fine i biancoverdi trovano il pari con Rutigliano, ma per l’assistente è fuorigioco e il risultato rimane invariato. Dopo 5 minuti di recupero la Paganese espugna Arzachena e vola in classifica, ottenendo l’ottava vittoria consecutiva.