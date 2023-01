Sport. Un altro tunnel per l’Us Angri, vince anche la Palmese

E' piena zona play out dopo la terza sconfitta consecutiva per gli uomini di mister Sanchez, battuta a Volla per 1-2 contro la Palmese, fatale la chiusura di primo tempo

Il cavallino torna in questa stagione di serie D ad avere gli incubi, anche la Palmese passa per 1-2. Nello spettrale ambiente dello stadio Borsellino di Volla, scelto e a porte chiuse dopo i fatti di Angri-Portici, gli uomini di mister Sanchez subiscono la terza sconfitta consecutiva.

Il primo tempo

La partita sembra iniziare nel verso migliore per i doriani che sono bravi a capitalizzare subito la grande foga mostrata nei primi minuti. Accade tutto a cavallo tra il terzo e il quarto minuto: prima Varsi dopo una buona percussione si fa rinviare in corner un tiro molto pericoloso, sul calcio piazzato stacca perfettamente Manzo per il vantaggio iniziale dei grigiorossi. Il gol però sgonfia l’animo dirompente degli angresi che subisce minuto dopo minuto il ritorno di una Palmese grintosa e di qualità nel reparto avanzato. Ci provano Laringe e Puntoriere ai minuti 11 e 27, fino ad arrivare al ribaltamento nel giro di poco meno di quattro minuti. I rossoneri pareggiano al trentaduesimo in conclusione di una bella azione portata avanti da Laringe. Il 10 crossa un ottimo pallone che viene spizzato da Cozzolino e ribadito in rete da un’ottima acrobazia di Pugliese. La rimonta si consuma al minuto 36 sugli sviluppi di un corner piuttosto confuso che serve fuori area Mileto, bravo a volo a metterla sull’angolino destro difeso da Bellarosa. I grigiorossi subiscono così alla fine del primo tempo una botta mentale che rischia di aggravarsi ancora con le folate di Laringe allo scadere del quarantacinquesimo.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo lo spartito della partita cambia in parte grazie ai cambi di mister Sanchez che passa al 4-2-3-1, riuscendo a gestire meglio la foga di una Palmese sempre più stanca. La partita torna ad essere più equilibrate, ma negli ultimi 30 metri i neo entrati non brillano per condizione. Le occasioni per il 2-2 si concentrano però nell’ultimo quarto d’ora. Prima Barone al minuto 81 si fa parare un’ottima conclusione da Paduano, poi Aracri al 91esimo manca l’aggancio da pochi metri. Crisi nera dentro e fuori dal campo per i grigiorossi, ora sempre più in zona play out con una partita in meno