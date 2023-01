Alkè, i migliori veicoli elettrici professionali 100% made in Italy, diffusi in oltre 40 paesi nel mondo (Europa, Medio Oriente, Asia, Australia, America).

L’azienda padovana della famiglia Salvan è uno dei player mondiali del settore dei veicoli ad emissioni zero, rivolti alla fascia alta del mercato in termini di qualità e prestazioni, frutto di anni di esperienza e prove sul campo, e dall’omologazione per la circolazione stradale a livello europeo (categoria N1).

La gamma di prodotti viene utilizzata in diversi settori, dall’industria alla logistica, dal turismo al settore pubblico, oltre che in ambienti critici con temperature estreme. Dalla cura del verde alla raccolta dei rifiuti, dagli hangar militari alle spiagge della riviera adriatica sono molteplici i campi di applicazione: le vetture Alkè infatti circolano nell’Australian National Botanic Gardens di Canberra come all’interno della residenza reale di Kensington Palace, nel campus della Kaust University in Arabia Saudita come sull’isola di San Clemente a Venezia.

I mezzi ATX, dotati di motori ad alta coppia e distribuzione graduale della potenza che consentono loro di affrontare i fuoristrada più difficili o per usi industriali intensivi, sono disponibili con 5 diversi passi e vani a 2 o 4 posti. Possono funzionare con diversi tipi di batterie, comprese quelle al litio a ricarica rapida o sistemi di batterie multiple a cambio rapido.

Centinaia le opzioni per l’area di carico. Dal punto di vista tecnologico sono dotati di un body computer che collega tutti i dispositivi del veicolo al cloud Alkè per il monitoraggio in tempo reale delle attività sul veicolo e la risoluzione dei problemi da remoto, disponibile anche in tempo reale.

Una produzione annua di oltre 2.000 veicoli l’anno, in un sistema di gestione integrato (completo di test drive) certificato ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente) e OHSAS 18001 (Sicurezza).

Lo sviluppo di tutti i veicoli Alkè è gestito internamente dal reparto R&D dell’azienda. Un processo di progettazione che punta su un approccio innovativo e strumenti di sviluppo altamente avanzati. Il dipartimento collabora a progetti di ricerca a livello internazionale come specialista nel settore automobilistico e della mobilità elettrica. In particolare lavora sulla prototipazione di soluzioni complete (veicoli elettrici innovativi per applicazioni o settori specifici) e sul collaudo di singoli componenti ed apparecchiature (motori, elettronica di controllo, batterie, range extender, telediagnostica, ecc.) e materiali speciali (compositi, leghe speciali, ecc.).