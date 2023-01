Angri. Allagamenti ed emergenza ambientale: Ferraioli propone (video)

Angri. Allagamenti ed emergenza ambientale: Ferraioli propone

Allagamenti, esondazioni e dissesto idrogeologico nell’agro. Sul finire dello scorso anno i sindaci del territorio interessato dai fenomeni alluvionali sono stati in audizione con il vice presidente della Regione Campania con delega all’ambiente Fulvio Buonavitacola.













Le fragilità dell’ecosistema

Tante le segnalazioni che interessano un territorio ormai idro geologicamente fragile come si presenta appunto l’agro soprattutto dopo gli ultimi fenomeni piovaschi. Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli portavoce di questa condizione, divenuta ormai endemica, ha voluto sottolineare alcune azioni di natura preventiva già messe in campo e quelle possibilmente da attuare con l’aiuto degli enti regionali.









Sollecito degli organismi predisposti alla prevenzione

Ferraioli in sede di riunione, come lui stesso a ribadito ai nostri microfoni, non ha mancato di sollecitare anche interventi degli organismi predisposti per alla prevenzione delle aree pedemontane auspicando l’impiego del personale del Consorzio di Bonifica Integrale del Fiume Sarno e della partecipata della regione Campania ovvero la SMA Campania in un più ampio processo di mitigazione.

Il servizio è di Tiziana Zurro