Nocera Inferiore. Allerta Arancione: domani chiuse scuole e altre strutture

Il Sindaco Paolo De Maio ha disposto con ordinanza la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, del Cimitero comunale, di tutti i parchi giochi e ville comunali nonché di parchi gioco ed aree ludiche private ed affini ricadenti nel territorio comunale per la giornata di martedì 17 gennaio.

Ecco le raccomandazioni:

Distanziarsi dai corsi d’acqua;

Non sostare nei pressi dei corsi d’acqua, né ai piani terranei o in zone sottoposte agli stessi, né in abitazioni prospicienti ai corsi d’acqua;

Assumere condotte di prudenza e di distanziamento dagli alvei.