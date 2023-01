Nocera Superiore. Domani scuole chiuse per allerta meteo Arancione

Scuole chiuse

Il sindaco di Nocera Superiore ha ordinanto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni pubblici del Comune di Nocera Superiore per il giorno 17/01/2023

Allerta Arancione

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo valido sull’intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità valido delle ore 9 di domani 17 gennaio alle ore 9 di mercoledì 18 gennaio 2023.

L’ordinanza

Cuofano ha ritenuto necessaria l’ordinanza considerato che le previsioni meteorologiche evidenziano un possibile peggioramento con potenziali difficoltà per la normale viabilità cittadina e con possibili criticità che si potrebbero registrare nella erogazione dei servizi pubblici essenziali;

Le raccomandazioni

Il primo cittadino raccomanda di limitare o differire, per quanto possibile, gli spostamenti con veicoli e soprattutto evitare l’uso di mezzi a due ruote, di non abbandonare l’auto in situazioni tali da impedirela normale circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorso.