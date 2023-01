Scafati. Scuole scafatesi ko, foto e denunce

Una mappa del degrado delle scuole a Scafati, tra piccoli interventi che mancano ed emergenze alla ricerca di soluzione.

I casi di degrado scolastico

Le ultime testimonianze di politica e cittadinanza confermano un annoso problema relativa all’edilizia scolastica in città, oggetto di diversi finanziamenti ed interventi ma che presenta ancora immagini preoccupanti. La prima plateale riguarda la scuola del primo circolo didattico Capoluogo, dove in alcune occasioni di precipitazioni persistenti piove anche all’interno dell’atrio, a pochi passi da centinaia di alunni. Immagini molto tristi a cui si aggiungono quelle relative al degrado generalizzato di alcune palestre del territorio. Già poche, anche mal curate.

E’ il caso sempre di via Corbisiero tra le scuole a Scafati ma ultimamente tornano ad allarmare le condizioni della palestra in via della Resistenza, completamente abbandonata e presa in ostaggio da vandali. Bagni in condizioni deplorevoli, cicche di sigarette e sporcizia ovunque in luogo che dovrebbe curare la cultura sportiva delle future generazioni. Come se non bastasse, il plesso collegato vive alcune problematiche più volte segnalate e in parte da poco risolte. Vi è infatti nel cortile una evidente perdita d’acqua che perdura da settimane, una foto di spreco quotidiano molto sgradevole a cui si aggiunge un problema atavico nella raccolta dei rifiuti. Sono dovuti passare circa 10 giorni prima del ritiro di questa mattina, avvenuto nella rabbia di una vera e propria microdiscarica.

Le parole del consigliere Grimaldi

“La scuola dovrebbe essere un posto sicuro e accogliente, simbolo dell’attenzione che le istituzioni danno alla formazione e al futuro delle nuove generazioni. A Scafati, invece, tra strutture chiuse, palestre vandalizzate e tetti pioventi il messaggio – purtroppo – è di completo abbandono” è l’intervento del consigliere comunale di opposizione Michele Grimaldi in merito. L’amministrazione è cosciente dei problemi che vivono le scuole e da tempo stanno lavorando su tutta una serie di interventi strutturali. “Abbiamo in rampa di lancio diversi altri interventi in molti plessi del nostro territorio, a piccoli passi stiamo provando a fare il possibile in una città che ad inizio mandato contava un numero spropositato di strutture problematiche” aveva spiegato l’assessore all’istruzione Daniela Ugliano durante l’ultima conferenza stampa a palazzo Mayer