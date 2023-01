Angri. Allerta meteo: allestito il centro prima accoglienza (video)

Angri. L’allerta meteo ha spinto alla mobilitazione l’amministrazione comunale che ha allestito all’interno del plesso scolastico Taverna in Via Nazionale, il centro di prima accoglienza









Angri. Allerta meteo: allestito il centro prima accoglienza

L’allerta meteo ha spinto alla mobilitazione l’amministrazione comunale che, in seguito all’ordinanza emanata dalla Sindaco Ferraioli precedentemente, ha allestito all’interno del plesso scolastico del Terzo Circolo Didattico, denominato Taverna in Via Nazionale, il centro di prima accoglienza per le persone che risiedono nell’area soggetta ad allagamenti tra via Orta Longa via Orta Corcia e località Avagliana.









Il coordinamento dell’Assessore Calabrese

Sul posto a coordinare le attività organizzative l’assessore Ciro Calabrese e il dipendente comunale Nicola Manzo. Il centro sarà attivo a ogni allerta meteo e sarà nelle disponibilità dei cittadini che ne faranno richiesta.

Il servizio è di Aldo Severino