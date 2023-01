Disposta dal sindaco De Maio di Nocera Inferiore l'evacuazione per i residenti della fascia pedemontana e via Santa Maria a Palo

Scatta l’allarme dalla protezione civile della regione Campania, causa maltempo. E’ stato infatti varato lo stato di preallarme, che ha messo in moto la macchina organizzativa nei vari comuni per ovviare all’allerta. A Nocera Inferiore è stato disposto l’ordine di evacuazione da parte dei residenti della fascia pedemontana (Montalbino) e di via Santa Maria a Palo.

A conferire la disposizione è il sindaco Paolo di Maio con un’ordinanza, in via precauzionale. Presso la Casa Istituzionale infatti è attivo il Centro Operativo Comunale.