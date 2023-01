Pagani-Sant’Egidio del Monte Albino. Area contesa, in arrivo la sentenza del Consiglio di Stato

Entrambi i Comuni hanno portato le proprie ragioni in giudizio. Per il comune di Pagani è area agricola, per quello di Sant’Egidio del Monte Albino, industriale

L’area contesa

Vi è un’area al confine tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino che da anni è contesa tra i due comuni. Ciascuno dice che è sua portando le proprie ragioni finite in giudizio. Per il comune di Pagani è area agricola, per quello di Sant’Egidio del Monte Albino, industriale.

In gioco un chilometro e mezzo quadrato

In gioco, uno spazio di un chilometro e mezzo quadrato su cui sono distribuite diverse attività industriali e 2500 abitanti. A farne le spese in questi anni proprio chi ci abita, disorientato a chi richiedere o rinnovare la carta di identità o per pagare le tasse, reclamare manutenzione strade e così via.

La sentenza del Tar nel 2020: le parole di De Prisco

Il 4 novembre 2020 c’è stata una sentenza del Tar che ha assegnato i metri quadrati al comune di Pagani “in quanto proprietario catastalmente di questa porzione di territorio su cui per il passato – spiega il sindaco di Pagani Raffaele De Prisco – sono state date delle concessioni da parte del comune di Sant’Egidio del Monte Albino per cui nasce oggi questa diatriba che abbiamo cercato di risolvere pure con una conferenza dei servizi a cui aderì anche la Provincia di Salerno ma non si è arrivati ad alcuna soluzione”.

Rapporti tesi?

Rapporti dunque tesi tra i due sindaci? “Certo che no, i rapporti con il comune di Sant’Egidio sono ottimi però è un problema che si trascina e va risolto – precisa De Prisco – Il mio non è un atteggiamento di contrapposizione al collega sindaco a me interessa che si risolva il problema perché si ripercuote su diversi settori: tributario, edilizio, economico, urbanistico.

Abbiamo delle aree sospese che ci condizionano pure per fare il Puc, per me i tributi andrebbero versati al comune di Pagani. Abbiamo ereditato questa situazione abbastanza compromessa e queste contestazioni durano da 25 anni”. L’ultima parola sulla vicenda potrebbe arrivare il 9 febbraio prossimo quando si pronuncerà il Consiglio di Stato.

Un problema nato oltre 100 anni fa

“Qualunque sia l’esito all’indomani della sentenza dovremmo sederci ad un tavolo” continua De Prisco. Pare che il problema sia nato oltre 100 anni fa con la nascita della frazione di Orta Loreto di Sant’Egidio del Monte Albino.

Le affermazioni dell’assessore Califano

Per l’assessore paganese all’urbanistica Felice Califano “la sentenza del Tar è stata una vittoria schiacciante e ci auguriamo che il Consiglio di Stato confermi quanto già stabilito a chiare linee dal Tar, vantaggi particolari non ce ne sarebbero dal punto di vista geopolitico ed economico, ci ritroveremmo con un 5% in più di popolazione e avremmo una maggiore chiarezza che ad oggi non c’è, un cittadino che abita là non sa se rivolgersi al comune di Pagani o a quello di sant’Egidio.

Saremmo pure più sereni per poter programmare sapendo se possiamo contare o meno anche quelle aree, se diversamente ce ne faremmo una ragione. Al momento siamo condizionati per l’applicazione del Puc che entro l’estate prossima dobbiamo presentare ufficialmente, se quell’area ci tocca o meno dobbiamo saperlo pure per i processi di pianificazione del territorio e per la programmazione”.

La replica del sindaco La Mura

Cosa replica il comune di Sant’Egidio? “Aspettiamo rispettosamente le decisioni del Consiglio di Stato. Tuttavia siamo molto fiduciosi, – dice il sindaco Antonio La Mura – perché restiamo più che convinti delle nostre ragioni e del grande lavoro svolto in tutti questi anni. Con un impegno continuo e assiduo, abbiamo seguito passo passo l’evolversi della questione, producendo una documentazione sempre precisa e puntuale, certi che la forza delle nostre ragioni stia nei fatti.

E i fatti sono che i cittadini di quella zona hanno sempre votato a Sant’Egidio e che il Comune di Sant’Egidio ha garantito in quell’area tutti i servizi pubblici: illuminazione, scuole, strade e quant’altro. In tutto questo tempo, siamo rimasti costantemente al fianco dei nostri concittadini, senza mai lasciarli soli, ad esempio attivando, presso l’Ufficio Tributi, un servizio di assistenza nella procedure di impugnazione per l’annullamento degli avvisi a carico dei residenti nella zona contestata.

Di fronte al lungo silenzio del Comune di Pagani, il lavoro di mediazione della Provincia di Salerno sembrava aver messo fine, nel dicembre del 2019, a questa diatriba secolare, di fatto riconoscendo a Sant’Egidio, com’è secondo noi doveroso, la potestà piena su circa il 95% dell’area contestata. Ma il Comune di Pagani ha deciso di proseguire ulteriormente in questa querelle. Vedremo cosa deciderà il Consiglio di Stato”.

Anna Villani