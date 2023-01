Scafati. Salvati termina il suo “compromesso” sindacato (video)

Cristoforo Salvati non è più il sindaco di Scafati, le opposizioni con 13 firme dal notaio riportano la città al voto. Una misura colma per le minoranze, decisamente stufa dal clima d’instabilità politica palesata dall’amministrazione nelle ultime settimane, ha portato a una mossa storica per la città scafatese, che non viveva un’iniziativa del genere da quasi 30 anni. Dopo l’organizzazione dello scorso week end, 13 consiglieri si sono incontrati presso il notaio D’Antonio di Angri per ratificare le proprie dimissioni. A firmare sono stati Antonio Fogliame, Nicola Acanfora, Liliana Acanfora, Michele Grimaldi, Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo, Nicola Cascone, Espedito Fontana, Giuseppe Sarconio, Paolo Attianese, Antonella Vaccaro, Anna Conte e Teresa Formisano.













Sentimento condiviso

Il sentimento condiviso è quello della delusione, sentita dalle opposizioni storiche che speravano in un presente migliore per la città, e dai fuoriusciti della maggioranza che speravano di poter amministrare la città in condizioni diverse. A testimoniare la forza di un atto tanto storico quanto difficile la consigliere comunale Teresa Formisano, testimone del centrodestra di Forza Italia mai in linea politicamente e umanamente con Salvati, che dichiara “Non esulterò come qualcuno probabilmente avrebbe fatto, non brinderò e non farò selfie di vittoria. Ho sempre dichiarato la mia contrarietà alle dimissioni dal notaio preferendo una mozione di sfiducia in Consiglio che consentisse a tutti di esprimersi e dare le proprie motivazioni. Ho dovuto però ascoltare le richieste dei numerosi cittadini stanchi di una gestione incapace della nostra Città, gli unici legittimati a decidere da chi vogliono essere rappresentati”.









La fine di una stagione di “compromessi”

“Abbiamo messo fine ad un pressappochismo amministrativo ed a continui scambi e ricatti per fini e forti interessi personalistici” ha dichiarato Cascone. Sono tutte parole decise dagli ex di Salvati, come Vaccaro “Con soddisfazione abbiamo chiuso questa sciagurata consiliatura, ridiamo voce al popolo scafatese, sperando di far eleggere chi davvero avrà gli attributi per poter governare un paese che ormai non ha più i tratti minimi per considerarsi decente” o Attianese “Questa amministrazione doveva terminare, avevo lanciato la sfida a tutti i miei colleghi di minoranza e tutti si sono presentati dal Notaio”.







La soddisfazione di Fattoruso

Il vero “gallo” che canta è però Giuseppe Fattoruso, uomo ombra di Espedito Fontana, che ha condannato Cristoforo Salvati dopo la mancata nomina all’interno dello staff del sindaco: “E’ tutto molto semplice, in democrazia c’è bisogno di maggioranza, con 13 consiglieri siamo noi la maggioranza ed era giusto concludere questa esperienza amministrativa”. “Salvati ha battuto il record di cambio di assessori e rimpasti di giunta, ha governato grazie a operazioni di trasformismo e mercantilismo politico, si è macchiata di una continua mancanza di rispetto delle istituzioni e del decoro della città. Per questo oggi, pur con il peso nel cuore di compiere un atto estremo, abbiamo fatto il nostro giusto dovere verso la città e per la città” sono le parole dei consiglieri di “Insieme per Scafati” Russo, Grimaldi, Ambrunzo.

Il servizio è di Alfonso Romano