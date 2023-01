U.S. Angri 1927. Lettera aperta del presidente Armando Lanzione

Il presidente Armando Lanzione ha voluto indirizzare una lettera aperta alla città, ai tifosi, all’intero ambiente grigiorosso.

“Carissimi tifosi l’ultima settimana é stata per noi tutti molto difficile. Senz’altro posso dire la più difficile per me da quando é iniziata questa straordinaria esperienza alla guida dell’Unione Sportiva Angri 1927. Nella vita di ognuno di noi si possono commettere tanti errori, solo chi non opera però non sbaglia (!). Ciò vale sicuramente anche per la nostra società così come deve valere per i nostri tifosi ed ogni altra componente della grande famiglia grigiorossa. Quello che tuttavia non si potrà mai mettere in discussione é l’amore autentico che ognuno di noi profonde per questi colori ed i grandi sacrifici di questa società per le sorti del nostro cavallino. Negli ultimi giorni posso certamente dire che siamo stati oggetto di un vero e proprio accanimento mediatico. Su questo però non voglio scadere nella polemica di basso profilo. Ci sono le istituzioni e noi come abbiamo sempre fatto, con bon ton, le rispettiamo. Posso solo comunicarvi di aver già dato incarico all’avvocato Edoardo Chiacchio per la tutela del buon nome e degli interessi della nostra società nelle sedi competenti della giustizia sportiva e sarà soltanto quest’ultima a stabilire i fatti. Le istituzioni facciano dunque il loro corso. Nel frattempo però NOI TUTTI dobbiamo guardare avanti e pensare a sostenere la nostra squadra del cuore. Dobbiamo metterci alle spalle questa brutta settimana. Ora più che mai mi appello al senso di responsabilità di tutti. Serve ricompattarci ed abbracciare nuovamente lo spirito più autentico della nostra UNIONE SPORTIVA. Proprio L’UNIONE, come amo definirla, rappresenta la nostra città ed il nostro sentimento di appartenenza al territorio. É sicuramente il valore comune aggiunto, che ci contraddistingue e ci caratterizza. Il futuro può attendere, adesso é il momento di pensare al presente e salvaguardare il nostro meraviglioso patrimonio calcistico cittadino. L’Unione Sportiva ed il suo fascino storico rappresenta per tutti noi la grande bellezza della città di Angri e l’unico reale momento di aggregazione sociale cittadina. Difendiamo uniti i nostri valori. Sosteniamo insieme la nostra squadra del cuore.

Forza Unione Sportiva Angri 1927 ! !

Forza Angri ! !

Il presidente

Avv. Armando Lanzione