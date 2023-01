Nocera Inferiore. Nuovo Piano Operativo del P.U.C.

Deliberata in Giunta l’elaborazione del nuovo Piano Operativo del P.U.C., con particolare riferimento alle aree del territorio comunale a destinazione produttiva

L’approvazione

Approvato in Giunta la proposta di indirizzo agli Uffici di pianificazione per l’elaborazione e l’approvazione del nuovo Piano Operativo del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale), con priorità alle porzioni di territorio comunale che rivestono un ruolo strategico in termini produttivi, quindi, al sistema di aree PIP da Casarzano a Fosso Imperatore.

L’obiettivo

Nel programma di mandato dell’Amministrazione De Maio risulta prioritario l’obiettivo di un rinnovato slancio per le politiche economiche e per il lavoro, sul sentiero tracciato della transizione ecologica. È con questo impulso che nasce il proposito di lavorare ad un aggiornamento di una delle due componenti del Piano Urbanistico Comunale – quella operativa – per approfondire i fattori di sviluppo localizzativo al fine di attrarre investimenti pubblici e privati per gli insediamenti produttivi, dando seguito anche alla proposta avviata dall’Amministrazione uscente di una revisione e di un aggiornamento del P.U.C., a distanza di circa sei anni dalla sua approvazione.

La dichiarazione del sindaco

«Obiettivo strategico è l’ampliamento delle aree industriali previste dal P.U.C. strutturale a Sud del PIP Fosso Imperatore 1999, in vista delle potenzialità offerte dalle Zone Economiche Speciali in termini di fiscalità e procedure agevolate, per la realizzazione di nuovi spazi per l’industria, l’artigianato, il commercio, il terziario e la logistica, prevedendo una delocalizzazione delle attività produttive non compatibili oggi nel centro urbano» dichiara il Sindaco Paolo De Maio, in considerazione anche dell’affidamento della progettazione del collegamento A/3, SS18, PIP Casarzano, ex SS266, A30, Area PIP Fosso Imperatore, finanziato mediante adesione al “Fondo di Progettazione”, con stanziamento disposto dalla Regione Campania, per un importo di circa 25 milioni di euro.

Interesse strategico

Pertanto, il nuovo Piano Operativo consoliderà il collegamento infrastrutturale e funzionale dell’ampliamento previsto nel P.U.C. strutturale sia con il PIP Fosso Imperatore 1999 sia con il PIP Fosso Imperatore “completamento” 2013. Rimane di interesse strategico il pieno perseguimento dell’attuazione dei PIP vigenti di Casarzano 2007 e Fosso Imperatore “completamento” 2013, la riqualificazione degli insediamenti esistenti del PIP Fosso Imperatore 1999 e San Mauro 1991.

L’aggiornamento del RUEC

La delibera n.27 del 18/01/2023 ha ad oggetto anche l’avvio delle procedure per l’aggiornamento del RUEC (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, per l’aggiornamento del Regolamento per la Monetizzazione degli Standard Urbanistici e la predisposizione di un bilancio complessivo dell’attuazione del P.U.C., che saranno oggetto di lavoro della Commissione Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere comunale Luciano Passero.

L’Amministrazione ha dato mandato al Settore Territorio e Ambiente di procedere all’aggiornamento del Piano Operativo del P.U.C. mediante un processo permanente di pianificazione e procedure strutturate di partecipazione.

PUMS e PUT

Inoltre, in seguito agli incontri del 28 novembre 2022, del 13 dicembre 2022, del 28 dicembre 2022 e del 17 gennaio 2023 e all’illustrazione del Piano già adottato dal precedente governo della città, l’Amministrazione De Maio è in procinto della ripresa del procedimento di adozione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e del PUT (Piano Urbano del Traffico).