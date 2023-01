Nocera Superiore. Bollettino dopo le piogge di ieri, nessun danno rilevante

Il lungo lavoro di verifica è proseguito per tutta la notte su tutto il territorio, ma non sono state registrati rischi per la pubblica incolumità

Nessun danno rilevante a cose o persone.

Il bollettino

È il bollettino positivo di stamane dopo la lunga giornata di piogge di ieri in codice arancione di allerta meteo.

Piccoli smottamenti si sono verificati, nella tarda serata di ieri, nelle zone pedemontane di Citola e Cupa Belvedere: sul posto, a presidiare l’arrivo del Consorzio di Bonifica allertato per competenza, il nucleo comunale di Protezione Civile, la Polizia Municipale ed i tecnici in reperibilità.

Lavoro continuo di verifica

Il lungo lavoro di verifica è proseguito per tutta la notte su tutto il territorio, ma non sono state registrati rischi per la pubblica incolumità.

In zona Cupa Sorvello, sempre a causa delle piogge continue ed intense, si è verificato il cedimento di una parte di fabbricato disabitato su area privata. Sull’annotazione di servizio, anche in questo senza criticità o pericoli, anche un leggero smottamento ai margini della strada di Petraro Pucciano verso l’acquedotto Gori.