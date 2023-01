Pagani. Aggiornamento COC, monitorati gli allagamenti a Pagani, San Marzano sul Sarno e Angri

Dalla giornata di ieri è stato attivato il COC presso la sede della Protezione Civile Papa Charlie, per coordinare gli interventi in concertazione tra i tre comuni nelle zone di confine.

Allagamenti monitorati

È continuamente monitorata la situazione allagamenti nei comuni di Pagani, San Marzano sul Sarno e Angri. Dalla giornata di ieri è stato attivato il COC presso la sede della Protezione Civile Papa Charlie, per coordinare gli interventi in concertazione tra i tre comuni nelle zone di confine.

Coc: riunione

Dopo l’attivazione dal giorno 15 Gennaio, il Coc paganese, presieduto dal sindaco di Pagani, avv. Raffaele Maria De Prisco, si è nuovamente riunito questa mattina insieme al sindaco di San Marzano Sul Sarno, avv. Carmela Zuottolo e l’assessore Angela Calabrese, e l’assessore del Comune di Angri, Ciro Calabrese, i tecnici comunali, con il coordinamento dell’ingegnere Gerardo Califano, del Genio Civile, del Consorzio di Bonifica, i Vigili del Fuoco del Reparto Fluviale, le forze dell’ordine, per analizzare le maggiori criticità e coordinare gli interventi nelle zone interessate.

Le criticità

A Pagani le situazioni di criticità maggiore si riscontrano in via Traversa Filettine, dove si è verificata la rottura dell’argine dell’Alveo Comune Nocerino all’altezza del civico 232, per circa 20 metri, e in via Gramsci a San Marzano Sul Sarno. Nella serata di ieri due famiglie paganesi hanno dovuto abbandonare le loro case, a causa dell’esondazione verificatasi.

È stato stabilito con il Genio Civile l’esecuzione di immediati lavori di somma urgenza per il ripristino dell’argine dell’Alveo Comune Nocerino nel tratto interessato dalla rottura.

Operazioni di evacuazione

Il Coc resta attivo nella sede della Papa Charlie, che sta agendo con interventi su tutto il territorio, collaborando nella serata di ieri anche alle operazioni di evacuazione delle persone e consegnando i sacchetti di sabbia per la protezione delle abitazioni dall’acqua anche nella giornata odierna sui tre comuni.

Oggi alle 17 ci sarà nuovo incontro online con la Prefettura di Salerno.

Numero di emergenza

Si ricorda che per eventuali segnalazioni di emergenze il numero di telefono di riferimento è 0815155757.

Centro Operativo Comunale di Pagani