Allerta meteo. I sindaci di Pagani, San Marzano sul Sarno e l’assessore alla Protezione civile del Comune di Angri Calabrese in contatto con il prefetto













Pagani. Situazione critica. Allerta meteo: San Marzano e Angri sott’acqua

È una situazione di estrema emergenza. Le persistenti e intense piogge degli ultimi giorni hanno messo praticamente in ginocchio le città di Angri e di San Marzano sul Sarno. I sindaci di Pagani, San Marzano sul Sarno e l’assessore alla Protezione civile del Comune di Angri Ciro Calabrese nelle scorse ore hanno avuto un incontro mediante una call al centro operativo comunale della Protezione civile Papa Charlie con il prefetto di Salerno.









Situazioni critiche ad Angri e San Marzano sul Sarno

Sono particolarmente critiche le situazioni ad Angri e a San Marzano sul Sarno dove le acque hanno invaso praticamente abitazioni ma anche strade come a San Marzano sul Sarno richiedendo l’intervento anche di mezzi pesanti per evacuare i residenti. Durante i colloqui con il prefetto sono state richieste massicce azioni di intervento. Intanto la Pubblica Assistenza “Papa Charlie” di Pagani sta coordinando le operazioni di supporto e soccorso anche per i comuni di Angri e di San Marzano sul Sarno.

Il servizio è di Luciano Verdoliva