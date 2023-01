Salerno. Tragedia, 27enne investita e uccisa mentre attraversa la strada

La tragedia

La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri, martedì 17 gennaio. A perdere la vita una giovane studentessa Z.A. di 27 anni originaria del Kazakistan. Secondo una prima ricostruzione la povera ragazza è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada in via Stanislao Lista, nei pressi del teatro Giuseppe Verdi.

La ricostruzione dell’incidente

Sul posto sono intervenutii vigili del fuoco, la polizia municipale, un’auto della guardia di finanza. Troppo gravi le ferite riportate, i sanitari dell’Humanitas non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane che secondo quanto riferito da Ottopagine.it, sarebbe stata investita da un 20enne originario di Mercato San Severino alla guida di una Peugeot 308. Il conducente dell’auto, subito dopo l’investimento, è stato sottoposto ad alcol test. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico in attesa dell’arrivo del medico legale per poter rimuovere la salma.