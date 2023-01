San Valentino Torio. Festa e commozione per l’alzata del quadro del Santo Patrono

La festa dopo due anni di stop

Si sentiva aria di festa e di commozione domenica a San Valentino Torio, che rivivrà la festa del santo patrono, dopo due anni esatti di fermo a causa della pandemia. Le misure vescovili prevedevano infatti il divieto nella diocesi di processioni e feste al fine di contrastare la diffusione del Covid-19. Una decisione che aveva sollevato non pochi malumori ma comunque rispettata da parroci e fedeli.

L’alzata del quadro

L’alzata del quadro patronale domenica mattina in piazza santa Croce, alla presenza del sindaco Michele Strianese e del parroco don Alessandro Cirillo, ha dato il via al conto alla rovescia per la festa del 14 febbraio prossimo che richiamerà nella piccola città dell’Agro migliaia di innamorati da ogni parte e non solo della provincia e della Campania, ma d’Italia. La figura di san Valentino, martire e prete, è molto sentita da fidanzati e sposi, che vi ricorrono per crisi matrimoniali e affettive, per chiedere una grazia o ringraziare di averla ricevuta.

Le parole di don Cirillo

“È una cosa troppo bella, possiamo dirlo, dopo due anni torna di nuovo la festa” ha detto commosso don Alessandro Cirillo al termine della celebrazione del mattino presso la chiesetta di Santa Maria della Consolazione, parroco dal 2007 della Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo, al momento chiusa per lavori “le maestranze stanno ultimando i lavori interni contiamo di ultimarli entro pochi giorni” ha rassicurato i presenti.

La processione

Da piazza Spera accompagnati dalla banda musicale il parroco ed il sindaco sanvalentinese hanno guidato la processione diretta a piazza santa Croce per l’alzata del quadro patronale, ad un mese dalla festa. Tante le persone al seguito mentre don Alessandro invitava i fedeli ad unirsi a quel flusso di centinaia di persone: “Non restate ai balconi unitevi a noi, raggiungeteci”.

Le parole del sindaco

Dopo la benedizione il prelato ha chiesto a Strianese di recitare la supplica al santo, poi il saluto alla cappella dove è custodita la statua. “Mi fa piacere che dopo due anni di pandemia e restrizioni, tornino la festa patronale e la kermesse sull’amore Saint Valentine in Love, la festa patronale è una manifestazione sentita dalla popolazione. Per questo ringraziamo di cuore il parroco Don Alessandro Cirillo, il Comitato per tutti i festeggiamenti e gli sponsor che daranno una mano a sostenere questa bellissima iniziativa” ha commentato il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, che assicura che “anche l’amministrazione comunale, come sempre, farà la sua parte per sostenere questa tradizionale iniziativa dando il proprio supporto per la sua buona riuscita”.

“Negli ultimi anni – ha aggiunto – ha attratto tante persone e visitatori nel nostro paese. Invito tutti i cittadini a dare una mano, perché si tratta di un evento caratterizzante dal punto di vista religioso, culturale, sociale ed anche economico”.

Eventi culturali e religiosi, street food, artisti e musica

Nell’occasione l’intero paese sarà addobbato, ci saranno street food, artisti e musica, serenate d’amore, luminarie artistiche, eventi culturali e religiosi. Nella città più dolce dell’Agro nocerino sarnese i festeggiamenti si terranno dal 10 al 14 Febbraio e l’11 e 12 febbraio tornerà pure la tradizionale sagra d’à “Purpetta e’ Pastenaca” che quest’anno compie 40ª anni. Polpette di carote che rappresentano un’antica tradizione culinaria locale. La ricetta fu donata dalla signora Ida Rosa Buono all’Azione Cattolica per uno scopo solidale, il ricavato della vendita, curata dai giovani dell’Azione Cattolica sarà devoluto alla popolazione di Veyula, piccolo villaggio della Tanzania.

Anna Villani