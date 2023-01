Scafati. E’ un fiume in piena l’ormai ex sindaco Cristoforo Salvati, si lancia la sfida in vista del prossimo appuntamento elettorale

Scafati. Voto: Salvati pronto a scendere di nuovo in campo (video)

E’ un fiume in piena l’ormai ex sindaco Cristoforo Salvati, si lancia la sfida in vista del prossimo appuntamento elettorale. Deluso per il “tradimento” politico dei suoi alleati nel 2019, non resta che raccogliere i cocci per prepararsi a un nuovo periodo di grande sfida. I tempi erano ormai maturi per la fine dell’amministrazione dopo il lungo periodo d’instabilità politica, voluta secondo Salvati da quegli esponenti di ex maggioranza traditori del patto sottoscritto nelle scorse elezioni. L’atto del notaio diventa quindi una scorrettezza politica, in conclusione di un mandato che secondo le parole di Salvati era in rilancio e in salute verso il futuro. “Mi hanno mandato a casa perché sono una persona perbene. Ne prendo atto rimettendo il mio mandato nelle mani dei cittadini di Scafati, che avranno modo e tempo di valutare, decidere, scegliere. Ho lavorato fino a oggi unicamente per il bene della città, sacrificando le mie giornate, il mio lavoro, la mia famiglia.”













Coscienza pulita

“Ho la coscienza pulita. So che, insieme ai miei consiglieri di maggioranza e insieme alla mia Giunta, avevamo imboccato la strada giusta per garantire agli scafatesi un futuro migliore. All’atto dell’insediamento avevamo ereditato una città allo sbando, un ente sommerso dai debiti, che non riusciva più a garantire neppure i servizi minimi essenziali”. Cristoforo Salvati si spoglia minuto dopo minuto del ruolo istituzionale che l’ha costretto a decisioni contraddittorie a posteriori, ree di aver assecondato un atteggiamento di continuo ricatto. Il mirino punta quindi i fuoriusciti della maggioranza: “Un tradimento alla città che li ha eletti per un mandato specifico, la cosa più grave è che alla base ci sono problemi di natura esclusivamente personali”.









Spaccatura in Fratelli D’Italia

Nell’ira di Salvati si parla poi della situazione Fratelli D’Italia, spaccata e determinante nella chiusura di questa esperienza “Mario Santocchio, Luca Maranca e Teresa Cirillo hanno creato il problema all’interno del partito. Luca Maranca ha anche affiancato la procedura dal notaio, testimoniata con la sua presenza con le opposizioni. Ora con il partito inizierà un ragionamento, ma non si può non tenere conto di ciò”.

Il servizio è di Alfonso Romano