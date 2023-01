Dura sconfitta da parte dell'Angri in costiera contro il Sorrento, subito un sonoro 3 a 0 in poco più di 50 minuti di gioco

Senz’anima Angri, a Sorrento la sconfitta è un vero pianto, 3-0 netto in costiera. Di gran lunga la peggior partita dei doriani in questo ritorno in serie D, sempre in balia degli avversari, più quotati ma anche aiutati. Mister Luigi Sanchez ha presentato una formazione parzialmente diversa da quella proposta domenica scorsa, con il ritorno all’utilizzo del 4-2-3-1 con la mediana Vitiello-Visconti.

La cronaca

La chiave del match però sembra inceppata sin dai primi secondi, quando il portiere Bellarosa, bravissimo nella difesa dello specchio ma meno palla al piede, la stava per combinare grossa con il rilancio che prima tocca Petito e poi si spegne sulla linea di fondo. Al quarto d’ora la prima grandissima occasione della gara: Badje è bravo da posizione defilata in area a tirare un buon diagonale che impegna Bellarosa, con la palla che finisce oggetto della conclusione a volo di Gaetani, sfortunato nella traversa. L’Angri è in apnea, e dopo poco più di mezz’ora inizia ad affogare in casa del Sorrento. Pagano, titolare al posto dello spento Sall, fa rimpiangere il suo compagno di reparto quando al 31° devia nella sua porta con una vera e propria papera il cross non impegnativo di Petito.

La luce si spegne, ed ecco che il Sorrento sulle ali dell’entusiasmo non perde tempo per il raddoppio. Bell’azione per i rossoneri, che conducono bene con Badje che crossa per la deviazione di La Monica, nella mischia arriva quindi la zampata di Gaetani che porta il match sul 2-0. Allarme grigiorosso per gli uomini di Sanchez, che non produrranno nessun pericolo fino alla fine della prima frazione, che vede anche Gaetani vicino alla doppietta personale. Il tiro però al minuto 46 solo davanti Bellarosa finisce fuori.

Il secondo tempo non vede una reazione dei doriani, che non riescono a compiere il primo cambio che già subiscono la rete del definitivo 3-0. Petito è bravo a portare per ventri metri palla al piede nello spazio e a concludere dall’interno dell’area di rigore un diagonale che non trova deviazione del difendente Manzo o del portiere Bellarosa. Arrivano quindi ora i primi cambi della gara, ma la reazione dell’Angri si limita a possesso palla sterile e un paio di lancio in avanti. Nessun calcio d’angolo, nessun tiro nello specchio se non una punizione pericolosa di Cassata al minuto 26. Il Sorrento torna ad essere capolista e conferma il divario tecnico con l’avversaria in zona play out, ma una prestazione così opaca non si era mai vista da Settembre tra Floro Flores e Sanchez.

Il tabellino

Sorrento

Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., La Monica (35’st Maresca), Cacace (32’st Bisceglia), Fusco, Badje (30’st Gargiulo), Carotenuto, Gaetani (16’st Simonetti), Herrera, Petito (24’st Scala). Panchina: Cervellera, Tufano, Selvaggio, D’Ottavi, Scala. Allenatore: Vincenzo Maiuri

US Angri

Bellarosa, Riccio (21’st Giordano), Pagano, Manzo, Della Corte, Vitiello (17’st Langella), Visconti, Umile (9’st Fiore), Varsi (8’st Cassata), Barone (11’st Acosta), Aracri. Panchina: Esposito, Liguoro, Sall, De Rosa, Fabiano. Allenatore: Luigi Sanchez

Arbitro: Digro di Portogruaro

Rete: 31’pt aut. Pagano, 35’pt Gaetani, 6’st Petito

Note: Ammoniti: Vitiello (A), Badje (S), Varsi (A), Riccio (A), Cassata (A). Calci d’angolo. 9-0. Recuperi: 2’pt, 4’st