La Nocerina disputerà la gara contro il Martina Calcio nel proprio stadio; scontro salvezza fondamentale per entrambe le compagini che sono alla ricerca di punti fondamentali.

Nocerina-Martina si disputerà presso lo stadio San Francesco. Questa è la nota ufficiale arrivata da parte del club rossonero che ha, dunque, risolto i problemi del campo. Lo stadio, infatti, la scorsa settimana era diventato totalmente impraticabile, sia sul terreno di gioco sia nelle zone sottostanti all’impianto (spogliatoi ed uffici). Ottima notizia per la nuova società molossa che potrà giocare tra le mura amiche, con il proprio pubblico, ma soprattutto nella propria città.

La squadra allenata da mister Zavettieri dovrà riscattare il KO maturato contro il Francavilla ed avrà l’occasione domenica contro il Martina Calcio, diretta concorrente per la salvezza. I rossoneri dovranno confermare quanto di buono visto nella prima frazione di gioco, senza però staccare la spina nella seconda frazione. Il tecnico avrà sicuramente rivisto la fase difensiva, non impeccabile nelle ultime uscite ed attualmente uno dei punti deboli della rosa. I molossi domenica non avranno a disposizione De Marino, a causa del cartellino rosso rimediato nell’ultima trasferta.

Il Martina Calcio è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe per 1-0, rispettivamente contro Lavello e Casarano. I biancoazzurri non potranno permettersi ulteriori passi falsi e dovranno cercare di fare punti proprio contro la compagine campana per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Nocerina-Martina: un occhio alla classifica

La Nocerina, nonostante l’ultimo KO, si trova in una zona tranquilla della classifica; infatti i rossoneri sono al 10° posto con 24 punti, con ben 6 punti di vantaggio sull’Afragolese (zona play-out). I pugliesi, invece, sono a soli 3 punti dalla zona play-out ed occupano la dodicesima posizione in classifica con 21 punti.