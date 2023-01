Angri. Corso di informatica per la terza età

Corso di informatica per la terza età ad Angri.

Corso di alfabetizzazione informatica

Per i giovani e più piccoli è una cosa assolutamente normale usare il computer, decisamente meno per chi appartiene invece alla terza età che resta escluso dalla nuova realtà digitale. Partendo da questa osservazione l’assessore alle politiche sociali del comune di Angri Maria D’Aniello ha organizzato un corso di alfabetizzazione informatica per chi ha superato i 60 anni di età “Ma non diremo di no a chi dovesse presentarsi per imparare e ne ha magari 58” dice la D’Aniello, già promotrice del corso di lingua italiana per immigrati.

L’iniziativa dell’assessore Maria D’Aniello

Parlando delle nuove tecnologie l’assessore riferisce di avere imparato ad usare le applicazioni ed i programmi tramite le figlie “Penso però a tutti coloro che invece si trovano a vivere da soli e non hanno nessuno che possa insegnargli queste cose ed allora ben vengano così saranno pure in compagnia, il corso sarà a costo zero per il comune di Angri e si terrà nei locali del Centro Anziani indipendentemente se si è iscritti o meno, potranno ugualmente partecipare. Abbiamo previsto 35 iscritti e c’è già il docente che terrà le lezioni, ci saranno due pc a disposizione e spero che qualche benefattore possa donare dei computer dismessi su cui i partecipanti potranno esercitarsi, un corso come sempre gratuito e senza costi per l’amministrazione, tutto all’insegna del volontariato”.

Le lezioni

Le lezioni partiranno a fine mese e rappresentano una novità a livello locale. Gli iscritti potranno sapere come ci si collega a distanza, l’uso dei social network, come funzionano le applicazioni dette “app” e tanto altro per due ore a settimana. Una iniziativa che permetterà a chi è solo di unirsi ad altre persone e socializzare ma pure di apprendere nuove cose stimolando curiosità e memoria.

I benefici

“Sono tanti i benefici che ricaveranno quelli che si iscrivono, personalmente posso testimoniare con una figlia a Londra che la tecnologia aiuta moltissimo per accorciare le distanze. Attraverso l’IPad ho potuto seguire passo passo la crescita dei miei nipoti, in tal senso non mi sono persa nulla e proprio riflettendo sul fatto che tanti giovani lasciano Angri per studio o lavoro è importante far conoscere ai nonni o ai genitori se maturi i modi con cui possono tenersi in contatto pur stando lontano”.

Il web e le truffe

Non mancheranno le lezioni pure sugli aspetti meno piacevoli del web “Sarà spiegato pure in che modo avvengono le truffe e come fare per evitarle quando si naviga oppure come si riconoscono le mail che ingannano, quelle che magari richiedono dati e informazioni personali” conclude l’assessore D’Aniello che ringrazia “il sindaco Ferraioli sempre disponibile ad accogliere le proposte per il sociale”.

La richiesta di 10 pc

Proprio per permettere ad una più vasta platea di persone di poter esercitarsi nel corso delle lezioni tra web ed informatica di base, Maria D’Aniello ha fatto richiesto all’Agenzia delle Entrate di poter ricevere almeno 10 pc tra quelli in dismissione in vista del rinnovo di alcuni uffici. Un bando promosso dall’agenzia fiscale nei giorni scorsi al fine di destinare ad un uso sociale le proprie apparecchiature strumentali.

Anna Villani