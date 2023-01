Angri. La Pro Loco offre la possibilità di inserire 4 volontari nel Servizio Civile

La Pro Loco Angri quest’anno offre la possibilità di inserire 4 volontari nel Servizio Civile.

Il servizio civile

È ufficialmente aperto il bando per il servizio civile. Sono 71.550 i posti disponibili per uno dei 3.181 progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all’estero per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. E’ possibile presentare domanda di partecipazione fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023.

4 volontari nella Pro Loco Angri

Anche la Pro Loco Angri quest’anno offre la possibilità di inserire 4 volontari del Servizio Civile nella propria sede per svolgere il progetto: “Natura e paesaggio nella provincia di Salerno”, all’interno di un programma più articolato denominato “Le Pro Loco per la rigenerazione delle comunità locali. I beni culturali e il patrimonio immateriale, valore aggiunto dei nostri territori, per una ripartenza sostenibile e inclusiva”.

L’ambito di programma

L’ambito del programma riguarderà la tutela, la valorizzazione, la promozione e la fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali e avrà come obbiettivi garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo e rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

La durata

Il progetto ha una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30.

Presentazione domanda e scadenza

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023.

La Pro Loco Angri e L’Unpli nazionale

La Pro Loco di Angri, negli ultimi anni molto impegnata sul territorio, organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive del Comune di Angri, mirate all’incremento del turismo anche al di fuori del territorio comunale, e parallelamente opera per una migliore gestione dei servizi di interesse turistico nel loro complesso. Sviluppa attività di carattere sociale; promuove eventi culturali, spettacoli, mostre, organizza convegni, corsi didattici, concerti, visite guidate, manifestazioni ed è da sempre partecipe delle iniziative del servizio civile e del volontariato. La Pro Loco fa parte dell’UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, una realtà che raggruppa circa 5.600 proloco in tutta Italia. Ogni anno l’UNPLI offre la possibilità a circa mille volontari di prestare servizio presso le Pro Loco dislocate in tutta Italia e quest’anno anche quella di Angri, inserita in questo elenco, può dare un’importante opportunità ai giovani della propria città.

Contatti Pro Loco di Angri cell 3387665800 e-mail Prolocoangri.sa@gmail.com

Per ulteriori informazioni visitare il sito del Servizio Civile e dell’UNPLI