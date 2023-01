Mercato Ortofrutticolo di Pagani e Nocera, i dipendenti del Consorzio Res pronti allo sciopero generale.

Sciopero contro il nuovo gestore

E’ una situazione ancora molto delicata all’interno della struttura, che vedrà dal prossimo 3 Febbraio una nuova azienda a capo della gestione dei rifiuti. La Fit-Cisl e la FIAL hanno inviato una nota nelle ultime ore a Prefetto di Salerno ed enti preposti per proclamare uno sciopero di ventiquattro ore per tutta la giornata del 31 Gennaio, in una vera e propria mossa di forza nei confronti di quello che sarà il nuovo gestore, Tekra Srl. Il motivo di tale sciopero risale ad eventi accaduti poco prima del 10 Gennaio, quando il nuovo gestore del servizio ha visitato informalmente il mercato ortofrutticolo in presenza anche del direttore Martino Scoletti.

Il motivo delle proteste

“Sembrerebbe da notizie raccolte tra gli stessi Lavoratori che il nuovo gestore abbia già interloquito con alcuni di essi, in presenza del Direttore della struttura, paventando il ricorso al ccnl Multiservizi e salvezza lavoro solo per alcuni” scrivono quindi Massimo Stanzione di Fit-Cisl e Domenico Merolla di FIAl , estremamente preoccupanti per la situazione occupazionale all’interno della struttura. Questo perché era stato assicurato a dipendenti e sindacati che nel passaggio di consegne tra le due attività sarebbero stati garantiti gli stessi posti di lavoro. Dalle ultime notizie però sembra reale la possibilità di far riferimento ad una nuova tipologia di contratto, nello specifico Multiservizi, diverso da quello attuale che fa riferimento al ccnl dell’Igiene Ambientale. Arrivando così a possibili riadattamenti salariale o degli attuali livelli occupazionali.

La decisione dei sindacati

A far però definitivamente sdoganare lo sciopero generale l’ultima assemblea straordinaria convocata dai dipendenti del Consorzio Res con il Commissario Liquidatore del Consorzio Mirko Apa, sostituito al momento dal direttore Martino Scoletti, Poche notizie di cantiere e molto confuse, che hanno così convinto i sindacati all’atto di forza. “Quanto sopra impone di condividere con le Rappresentanze Sindacali le procedure di subentro tra gestori, anche per una mera considerazione formale, il ccnl dell’Igiene Ambientale ha previsioni regolamentari, retributive e d’inquadramento professionale differenti dal ccnl Multiservizi. Se preventivamente contrattati saranno garantiti i servizi minimi indispensabili” concludono Merolla e Stanzione.