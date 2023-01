San Valentino Torio. Nuova sezione dell’I.I.S. “Domenico Rea”, orientamento per alunni delle medie

A San Valentino Torio apre una sezione dell’Istituto Superiore “Domenico Rea” in via I° Mezzana.

Questa mattina si è svolta l’iniziativa di orientamento ed informazione per gli alunni delle terze medie dell’Istituto Comprensivo Mazzini/Don Milani e anche per le loro famiglie.

I ringraziamenti del sindaco

Per la gentile collaborazione ringrazio la Dirigente Scolastica del nostro Istituto Comprensivo, Dott.ssa Maria Grazia Gervilli ed il Vice Prof. Salvatore Barba, nonche’ tutti i collaboratori ed i professori. Grazie, inoltre, alla Dirigente Scolastica dell’ Istituto Domenico Rea di Nocera Inferiore, Dott. Annamaria D’ Angelo ed il Vice Prof. Antonio Campitiello, nonche’ tutti i collaboratori e i professori, per aver creduto ed investito sulla nostra citta’ e nella nostra scuola.

La Provincia investe 1.5 milioni di euro

“Grazie alla Provincia di Salerno, fino a poco tempo fa da me rappresentata in qualita’ di Presidente, che ha investito 1.5 milioni di euro per questo progetto di sviluppo territoriale che, sono sicuro, diventera’ un riferimento per l’ Agro Nocerino Sarnese e per l’ intera Provincia”.