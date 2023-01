San Valentino Torio. Via Tuoro, chiuso lo scarico

L'intervento rientra nel programma "Energie per il Sarno" di Gori, attiva sul territorio in un più ampio progetto

Un nuovo passo in avanti nell’ambito degli interventi compresi nel programma “Energie per il Sarno” messo in campo grazie alla sinergia tra Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano.

Via Tuoro, addio scarico

Nel territorio comunale di San Valentino Torio, infatti, sono state ultimate e consegnate anticipatamente le opere realizzate in via Tuoro, che hanno consentito l’eliminazione dello scarico libero in ambiente presente nel canale “Acqua di San Marino”. Si tratta di un intervento strategico, grazie a cui sono portati a depurazione i reflui di ulteriori 250 abitanti presso l’impianto di Angri. Esso si inserisce nel progetto complessivo finanziato dalla Regione Campania per 4.6 milioni di euro, che vede Gori come soggetto attuatore ed ha come obiettivo primario la chiusura di altri 7 scarichi fognari nel canale Acqua di San Marino, nel canale del Mulino e nel fiume Sarno, collettando i reflui di circa 25.000 abitanti.

Un intervento più ampio

I lavori per il completamento della rete fognaria a San Valentino Torio sono stati avviati a luglio 2022 e proseguono a ritmo spedito in diverse zone della città; essi hanno come obiettivo primario l’eliminazione degli scarichi di acque reflue in ambiente, attraverso la realizzazione di scaricatori di piena ed impianti di sollevamento, la posa di nuovi collettori ed il potenziamento e la rifunzionalizzazione dei collettori esistenti.

Energieperilsarno.it

I passi in avanti compiuti nell’ambito del programma per il disinquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno, articolato in 42 interventi, possono essere monitorati attraverso il portale energieperilsarno.it, nato dalla sinergia tra istituzioni e ispirato ai valori di chiarezza, trasparenza e condivisione. Attraverso il portale, infatti, è possibile raccogliere informazioni utili sul fiume, sugli impianti di depurazione e su tutte le opere in corso, visionando le mappe interattive e partecipando al cambiamento con l’invio di proposte e segnalazioni.

Obiettivi e risultati

Tra gli obiettivi da realizzare, entro il 2025, la chiusura di 113 scarichi in ambiente, l’estensione del servizio di fognatura a 88.000 abitanti e del servizio di depurazione a 421.000 abitanti. Nell’ambito del programma Energie per il Sarno, al 1° dicembre 2022, ci sono 6 interventi in gara, 27 opere in esecuzione e 1 intervento concluso, con l’eliminazione di 19 scarichi in ambiente e un incremento di 37.331 abitanti serviti da depurazione.