Sarno. Recupero ambientale ex cava di Lavorate, incontro a Palazzo San Francesco

Obiettivo della riunione preliminare di questa mattina, restituire ai cittadini l’ex cava di Lavorate, un luogo per anni abbandonato nel degrado e nell’incuria, attraverso un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del Comune di Sarno già finanziato con i fondi del PNRR.

I presenti

All’incontro preliminare di oggi, erano presenti l’Assessore al Demanio e Patrimonio del Comune di Sarno, Eutilia Viscardi, i tecnici dell’ufficio PNRR di Palazzo San Francesco, e i tecnici dell’ufficio tecnico di Nocera Inferiore.

Messa in sicurezza e riqualificazione

La riunione ha avuto per oggetto gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e rifunzionalizzazione della cava dismessa di Lavorate, posta al confine con il territorio di Nocera Inferiore, e che vede i due Comuni di Sarno e Nocera Inferiore impegnati in un’azione sinergica finalizzata appunto a restituire alla comunità un luogo per anni abbandonato nel degrado e nell’incuria.