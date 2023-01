Il primo giorno da commissario prefettizio a Scafati per sua Eccellenza Antonio D’Acunto, dovrà gestire dei mesi infuocati nel panorama politico verso le prossime elezioni.

Il primo appuntamento del commissario

Era previsto per il 19 gennaio l’insediamento dell’ex prefetto di Ancona, Potenza e Latina, D’Acunto non manca l’appuntamento ma si riserva ancora dal primo saluto alla città. Non è stato di certo un arrivo semplice visto che mezza città si è ritrovata in mattinata completamente allagata dalla bomba d’acqua delle ultime ore, una presentazione tipica per quella che è una delle città più colpite dai fenomeni alluvionali nell’agro.

Il commissario D’Acunto è giunto a palazzo Mayer intorno mezzogiorno e mezza, e i primi saluti istituzionali del caso sono stati nei confronti del comandante della Polizia Locale di Scafati di via Pietro Melchiade Salvatore Dionisio e del comandante della Tenenza dei Carabinieri di via Oberdan Antonello Catapano. Entrato all’interno della sede comunale, subito D’Acunto è passato a visitare i vari uffici comunali presenti, in un iter che è durato fino al pomeriggio. Dopodiché è arrivato anche il momento della prima ordinanza di chiusure di scuole, un atto dettato dalle difficoltà metereologiche ma anche dalla situazione di dissesto idrogeologico del territorio.

Congelate pubblicazioni sull’albo pretorio

Nel frattempo però in albo pretorio si apre una parentesi alquanto strana, come evidenziato dal consigliere comunale Michele Russo “Il tempo si è fermato a palazzo Mayer: nessuna pubblicazione all’albo pretorio del decreto del prefetto, nessuna notifica ai consiglieri comunali e si presume agli assessori”. Un fatto assolutamente particolare, visto che nel sito del comune compare per l’appunto un’ordinanza di matrice prefettizia. A latere di ciò continua ad impazzare il dibattito politico sui futuri nomi della prossima campagna elettorale.

Battaglia a 3 per Fratelli d’Italia

In Fratelli D’Italia sembra profilarsi una battaglia a tre tra i fedelissimi del sindaco Cristoforo Salvati, tra cui Laura Semplice, Antonio Carotenuto, Nunzia Di Lallo, e due nomi che arriveranno probabilmente da altre due correnti interne al partito. Alfonso Di Massa sembra avere in tal senso la “benedizione” del consigliere regionale Nunzio Carpentieri, mentre la controparte rappresentata da Maranca pensa ad un nome tecnico legato all’alta imprenditoria locale. Il tiro è alto per offrire alla città un rilancio necessario per il partito legato a Giorgia Meloni, mentre attenzione a Forza Italia, che riflette sul futuro di Pasquale Aliberti come futuro candidato sindaco, ma potrebbe rinunciare al ritorno in campo dell’ex sindaco solo per un allargamento vero e democratico di tutte le forze di centrodestra, mentre la Lega nel frattempo si confronta il mondo civico.

Il vero primo appuntamento in tal senso sarà il prossimo direttivo provinciale di FDI a Castel San Giorgio, dove i principali interpreti locali e provinciali incominceranno a lanciare segnali più chiari sul futuro del centrodestra scafatese.