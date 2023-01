Sport. US Angri, Sanchez saluta i doriani

Terremoto US Angri, mister Luigi Sanchez si dimette per dare una scossa alla squadra. Una soluzione drastica per la piazza grigiorossa, alla ricerca già da questa mattina di un sostituto del tecnico subentrato ad Antonio Floro Flores.

I risultati negativi

I risultati degli ultimi dieci giorni, con quattro sconfitte consecutive con Aprilia, Portici, Palmese e Sorrento, hanno convinto l’ex Mariglianese ad optare per un addio anticipato. Già domenica scorsa nel post partita contro la Palmese a Volla le parole di Sanchez erano affrante, deluse da se stesse e dalla capacità di incidere in una squadra ritornata in un tunnel negativo di risultati prima e prestazioni poi. “E’ uno dei momenti più tristi della mia carriera. Ad ottobre avevo sognato di aver dato una sterzata psicologica ad un’ottima squadra fatta di grandi uomini. Sono stato accolto da una tifoseria importante e da una splendida società” sono state le prime parole dichiarate in un comunicato specifico da mister Sanchez, che spiega tutta la sua delusione ma anche tutto l’amore provato per Angri. Simbolico in questo senso il momento di applausi e standing ovation dedicato alla tifoseria dopo la vittoria contro il Tivoli.

Dalla Casertana al Portici

Sanchez nelle sue dichiarazioni identifica anche il momento significativo per il collasso della formazione, capace di fare nelle prime 5 partite 13 punti continuando con una media quasi da play off, disastrata negli ultimi 10 giorni. “Mi dispiace che dal quel 96° minuto della gara con la Casertana sono capitate una serie di circostanze che hanno portato questa squadra a sciogliersi come neve al sole. Personalmente ritengo che dalla gara con il Portici non sono stato in grado di dare quella sterzata emotiva ad un ambiente condizionato da un’autostima bassa, da una paura di sbagliare in campo, convincendomi di non essere riuscito a toccare le corde giuste” spiega quindi Luigi Sanchez, facendo riferimento anche alla sconfitta a tavolino per 0-3 con il Portici, che comunque vedeva il cavallino sotto alla fine del primo tempo per 0-1.

Una squadra da tutelare

Rimane una classifica da recuperare con una squadra che nel mercato invernale era stata puntellata con alcuni nomi indicati da Sanchez. Per la seconda volta in stagione la dirigenza angrese è quindi costretta a trovare un tecnico che possa lavorare con ciò che si ha a disposizione, anche se stavolta il riscatto sembra estremamente più difficile. Di sicuro Sanchez, nel salutare la piazza, difende a spada tratta i suoi ex giocatori, prendendosi tutte le responsabilità delle ultime dolorose sconfitte. In un atto di umanità, valore che ha sempre contraddistinto la gestione Sanchez, è stato quindi meglio fare un passo indietro. Per Angri, e gli angresi. “Io vivo di calcio ma per rispetto della società, per rispetto della piazza, mi sento l’unico colpevole ed ho rassegnato le mie dimissioni. Mi metto da parte lasciando la possibilità di conferire allo spogliatoio quegli stimoli emotivi che non sono riuscito a dare” sono le conclusioni “Mi assumo tutte le responsabilità di questa crisi di risultati, ringraziando una splendida società che mi ha dato la possibilità di allenare, tutti i componenti gli staff delle varie aree societarie, ogni singolo tifoso. A loro chiedo umilmente scusa per averli delusi”.

Il prossimo appuntamento

Domenica ci sarà il match in Sardegna contro l’Ilvamaddalena. Una squadra in salute potrebbe provare il colpaccio per riprendere sin da subito la classifica. Al prossimo mister, attualmente in ricerca, l’arduo compito di riprendere la squadra, soprattutto da un punto di vista mentale. L’Angri di Sanchez è stata aggressiva, disinvolta, abituata al sacrificio nei momenti più alti, valori fondamentali da riprendere in ottica salvezza.