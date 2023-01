Agro Nocerino. Allagamenti: un grave bilancio dei danni (video)

Agro Nocerino. Allagamenti: un grave bilancio dei danni

Il giorno dopo con qualche raggio di sole si tenta di quantificare i danni degli allagamenti che hanno interessato San Marzano sul Sarno, Angri, Scafati, Nocera Inferiore e Pagani. L’Alveo Comune Nocerino e i canali reticolari secondari hanno invaso colture e strade già in uno stato precario.









San Marzano sul Sarno, argini rotti

La rottura degli argini a San Marzano sul Sarno in Via Gramsci ha costretto diverse famiglie a lasciare le proprie abitazioni. La zona è rimasta per molte ore senza energia elettrica per l’avaria di alcune cabine elettriche. La rottura degli argini ha riguardato anche alcune famiglie paganesi in Via Filettine che hanno dovuto abbandonare le loro case. Il Genio Civile è all’opera per il ripristino dell’Alveo, ma l’emergenza per la comunità continua.







Situazione angrese

Angri fa il conto con gli allagamenti ormai diventati endemici. Pompe sommerse, sacchi e attrezzi di ogni tipo per bloccare la furia dell’acqua che ha invaso cantine, garage e abitazioni raggiungendo in alcuni punti il livello che si è avvicinato al metro. Gli abitanti di via Orta Longa e Via Corcia non nascondo sconforto e tensione accumulato da anni d’incertezze e mancate promesse. Il piano di emergenza previsto dal Comune va rivisto e meglio coordinato. La zona è ormai una risaia e la strada provinciale è sta dove possibile interdetta al traffico veicolare. Si studiano soluzioni.









Scafati solite criticità

Ancora acqua alta a Scafati tra centro e periferia allagata dalle piane dei canali che afferiscono all’Alveo Comune Nocerino ovvero il Controfosso Destro del fiume Sarno e il Rio Sguazzatorio. I tre corsi d’acqua nel mirino di cittadini e residenti costretti per l’ennesima volta negli ultimi mesi a contare danni a case e attività commerciali. Un disastro insomma.

Il servizio è di Aldo Severino