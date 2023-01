Ercolano. Furto al comune rubata la cassaforte

Il sindaco Ciro Buonajuto: "Vergognoso quanto accaduto, sono sicuro che le forze dell’ordine individueranno i responsabili di questo vile gesto, non c’è spazio e futuro per questi delinquenti in città".

Furto al Comune di Ercolano. Uno o più ladri si sono introdotti nella sede dell’Ufficio Anagrafe a Palazzo Borsellino trafugando la cassaforte dove vengono custoditi i soldi versati dagli utenti per il rilascio dei documenti.

La scoperta è stata fatta nella mattinata dai dipendenti. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale Tenenza.

Il sindaco Ciro Buonajuto ha definito “vergognoso quanto accaduto. Sono sicuro che le forze dell’ordine individueranno i responsabili di questo vile gesto. Non c’è spazio e futuro per questi delinquenti in città”.

Probabilmente nella cassaforte non c’era nulla, dal momento che il denaro è stato versato il giorno precedente.

“Al di là dei danni alla struttura, quanto accaduto lascia davvero l’amaro in bocca – ha proseguito Buonajuto -. Ogni giorno portiamo avanti la nostra battaglia contro ogni forma di illegalità, continuiamo a spiegare che vandalizzare un bene pubblico significa sottrarre un’opportunità al futuro della nostra Ercolano. Siamo umani, ce la mattiamo tutta, però qui dobbiamo combattere davvero contro tutti e tutto, compreso i presunti investigatori che adesso commenteranno, comodamente seduti sul divano, cosa sarebbe stato meglio fare e quale provvedimento mettere in atto. Questa battaglia non si vince con i distinguo, ma solo tutti insieme. Chi punta il dito, chi giudica, ma un minuto dopo si gira dall’altra parte diventa complice. Non ci arrendiamo – conclude – perché non consegneremo mai il futuro di Ercolano a questi delinquenti!”.