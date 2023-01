Sant’Egidio. Pacchi alimentari, online l’avviso pubblico per le famiglie bisognose

Adesione al Banco Alimentare Campania onlus

Il Comune di Sant’Egidio Del Monte Albino ha aderito, anche per l’anno 2023, al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” proposto dal Banco Alimentare Campania onlus, che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di alimenti di prima necessità.