Polverificio Borbonico, gli attivisti visitano la struttura storica e scoprono danni infiniti, si cerca ora la presenza di Comune e Sovrintendenze.

La richiesta di sopralluogo sull’area

È un vero disastro culturale e sociale l’esponenziale decadimento del sito in via Pasquale Vitiello, non si quantificano i danni ma le immagini urlano pietà. Dopo il dibattito pubblico creatosi a seguito di numerosi furti all’interno del Polverificio, tanti cittadini ed associazioni si sono riunite in un comitato per alzare l’asticella dell’attenzione e delle iniziative. “Sos-Scafati Oltre Scafati” ha così inviato richiesta scritta all’amministrazione per effettuare un sopralluogo sull’area, avvenuto lo scorso lunedì 16 Gennaio con l’ex consigliere Michele Grimaldi. I dati e le immagini sono terrificanti, stanza per stanza, zona per zona.

Il piazzale antistante e il porticato sono stati completamente devastati negli ultimi mesi, con crepe in muratura, immondizia diffusa e pozzetti completamente rovistati dei propri circuiti. Entrando negli spazi chiusi la tragedia prende forme ancora più preoccupanti per la collettività, con ogni stanza completamente devastata da cima a fondo. Gli obiettivi dei malviventi sono stati molteplici, vista anche la grande varietà di patrimonio a disposizione. Dal saccheggio di materiali come rame o marmo da circuiti elettrici e dalle pareti fino ad interi sistemi di aerazione e riscaldamento, le uniche cose rimaste, buttate alla rinfusa e rovinate, sono arredi e fascicoli storici che riprendono dossier passati su temi come il fiume Sarno. Completamente rimossi anche quadri od opere di valore, in particolare in riferimento alla mostra “Un segno per il Sarno”.

La richiesta di incontro al commissario

Vista la drammatica situazione, il comitato ha ben deciso di attivarsi, chiedendo un incontro in primis alla sovrintendenza di Salerno e al Parco Archeologico di Pompei, successivamente a sua Eccellenza Antonio D’Acunto, il commissario prefettizio da poco in città per traghettare Scafati al voto. Il secondo in particolare è stato il destinatario di una lettera aperta da parte degli attivisti, che spiegando la situazione di degrado sottolineano anche la mancanza di sorveglianza dell’area “La documentazione fotografica in nostro possesso mostra molto di più della descrizione verbale. Il sito è in una situazione di terribile decadimento e trattato come una discarica.

È urgente individuare le responsabilità, a tutti i livelli, di questo incredibile stato di incuria e siamo intenzionati a procedere anche con denunce formali per la gravissima, colpevole distruzione in corso di un edificio storico-architettonico che è un essenziale segno della memoria di Scafati e dell’intero territorio” sono parte delle parole conclusive della lettera indirizzata a D’Acunto da parte del comitato. Mentre si attende un rappresentante delle istituzioni comunali è iniziata una interlocuzione proficua con la Sovrintendenza di Pompei a guida del direttore Gabriel Zuchtriegel, partita ufficialmente nel pomeriggio di ieri.

La critica all’amministrazione precedente

Una delegazione dei cittadini ha infatti incontrato il massimo esponente dell’ente culturale, provando a chiarire diversi. C’è infatti bisogno di evidente chiarezza sulle responsabilità del disastro consumato, tema finora pubblicamente rimbalzato tra l’ex amministratore Salvati e il Parco Archeologico. “La sovrintendenza ha affermato fermamente che ogni danno subito dal Polverificio Borbonico internamente è da ricondurre all’amministrazione comunale che ha visto finora Cristoforo Salvati sindaco, che ha peccato su questo e tanti altri aspetta” dichiara Pier Paolo Patti, uno dei delegati presenti all’incontro.

L’impressione è che l’incontro tra parti civiche ed ente culturale abbia iniziato ad aprire un vaso di Pandora, da cui fuoriescono disastri ed occasioni mancate sulla gestione Polverificio Borbonico. “La sovrintendenza di Salerno non ha mai avuto problemi di gestione strategico del sito con Pompei, il problema si è creato tra Parco Archeologico e amministrazione Salvati. Quest’ultimo in un atto di ottusità ha chiuso a qualsiasi ragionamento di protagonismo sull’area in nome per paura di uno scippo istituzionale, mai intenzione del parco come più volte ribadito”.

L’urgenza da risolvere

Conclusa la parentesi responsabilità, esistono però adesso nodi urgenti da risolvere. “Abbiamo spiegato che manca totalmente sorveglianza sul luogo, ed è intenzione di Zuchtriegel incontrare D’Acunto sia per i saluti formali del caso sia per risolvere in priorità questa problematica, per evitare ulteriori danni. L’idea è quella di mettere a disposizione la sorveglianza attiva nell’area del Parco del Polverificio, di gestione pompeiana, anche per la struttura in via Pasquale Vitiello” conclude Patti.