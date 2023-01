Angri. Istituzioni e cittadini insieme, in questo drammatico momento, per arginare la forza dell’acqua anche solo con semplici sacchi di sabbia













Angri. Allagamenti: Via Orta Longa c’è la mobilitazione

Si tenta di porre un possibile argine con i sacchi di sabbia alla furia delle acque che stringono nella morsa la zona periferica angrese. I danni procurati nel tempo a questo territorio sono quasi irreparabili. Alla base una discutibile gestione politica ma anche scarsa visione del territorio ora sommerso dall’acqua. L’unica arma disponibile resta quella mobilitazione e del risveglio della coscienza.









Mobilitazione necessaria

Istituzioni e cittadini insieme per arginare anche solo con semplici sacchi di sabbia la forza dell’acqua che sta violentando fin dentro le case degli abitanti della zona periferica nord di Angri. In via Orta Via Longa la situazione resta critica, e ci si rende conto già allo sbocco dello svincolo della strada statale 268 dove è ben visibile la superficie stradale invasa dall’acqua che rende molto difficoltoso agli automobilisti l’innesto sulla strada provinciale per altro chiusa al transito veicolare. Nella zona sono in azione, senza sosta, i volontari della Protezione civile e il comando di polizia locale.







L’ausilio dei Consiglieri Comunali

Accanto all’assessore delegato alla Protezione Civile Ciro Calabrese stanno prestando il loro prezioso contributo il neo consigliere comunale Salvatore Mercurio e la consigliera Anna Parlato. Fino a ora sono stati distribuiti ai residenti circa 500 sacchi di sabbia grazie anche all’aiuto della ditta Fiocco di Angri.

Il servizio è di Aldo Severino