Castellammare di Stabia. Furto al supermercato, danno da 100 mila euro

La cassaforte vuota. Un furto da 100 mila euro. Si contano i danni del raid avvenuto tra la sera e la notte di giovedì allo store Adhoc per addetti ai lavori della ristorazione di Castellammare.

La polizia che indaga da ieri mattina sta visionando le immagini della videosorveglianza per incastrare la banda che è andata direttamente verso la cassaforte con i soldi. Trovando all’interno l’incasso di almeno due giorni in attesa di essere versato in banca.

Un furto di una cifra consistente in un periodo difficile per i locali stabiesi e quindi anche per lo store punto di riferimento per il settore in tutta la provincia di Napoli. Almeno quattro i componenti della banda, come scrive “il Corrierino”, che hanno agito indisturbati in una città deserta per il maltempo e che in periferia nel giorno di San Catello era particolarmente spettrale.