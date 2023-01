Pagani. Ztl, sì alle modifiche ma no alle minoranze

Consiglio comunale su Ztl (Zona Traffico Limitato) a Pagani, corso Ettore Padovano e non solo vivranno modifiche, ma De Prisco frena sugli orari settimanali.

Le opposizioni hanno presentato la loro legittima proposta, ma l’amministrazione in una sorta di anticipazione politica dichiarano la prossima controproposta che diventerà il futuro della ztl a Pagani. Ieri pomeriggio si è tenuta l’assise monotematica sullo strumento urbanistico come richiesto dalle varie forze di minoranze, partecipi all’ultima manifestazione organizzata dai commercianti del centro storico stufi dell’attuale piano di ztl.

La proposta dell’opposizione

Ad aprire la discussione è stato il consigliere comunale democratico Aldo Cascone, che ha espresso la volontà generale di provare a migliorare un servizio reputato importante per la città “La ztl è uno strumento che promuoviamo per elevare le condizioni di vivibilità del centro cittadino, ma il tutto deve essere fatto come si deve. E’ vero che si fa molto riferimento ai colloqui con la categoria dei commercianti, ma non esistono solo loro. Residenti e cittadini limitrofi sono stati buttati fuori dalla discussione e vivono ora problemi irrisolvibili”. Da questo spunto è nata quindi la proposta delle opposizioni, destinata all’amministrazione e che vede una fondamentale modifica del traffico limitato in corso Ettore Padovano.

Si chiede lo stop della ztl in periodi non estivi durante la settimana, chiudendo la strada solo dalle 19 alle 21 nei mesi caldi e più soggetti alla movida serale, mantenendo infrasettimanalmente la zona su piazza Sant’Alfonso. Di questi e altri piccoli accorgimenti ha parlato successivamente il sindaco Lello De Prisco, che anticipa le mosse dell’amministrazione decise anche secondo il contenuto dell’ultima interlocuzione avuta con i commercianti post manifestazione.

Le parole del sindaco De Prisco

“Ricordo che abbiamo adottato un piano prestabilito durante le scorse amministrazioni e che ha visto voti all’unanimità nelle commissioni da diversi membri che sono seduti qui in assise” spiega De Prisco, aggiungendo poi come “Abbiamo già durante la fase sperimentale preso appunti per future modifiche, come lo stop della ztl su via Mangino, via Cesarano e via De Rosa. In questo nell’ultima interlocuzione avuta con la delegazione dei commercianti abbiamo presentato un piano di modifiche che ha soddisfatto tutti. Non si possono pensare ad orari differenti su Corso Ettore Padovano e piazza sant’Alfonso, visto che insistono nello stesso lotto”.

Con queste parole De Prisco liquida il consiglio comunale, uscendo dall’aula. Questo gesto, legato ad impegni del caso, ha scatenato un poco di polemica di maggioranza, che hanno continuato la discussione ragionando anche di riqualificazione di centro storico. “Ci vogliono lavori di riqualificazione della Villa Comunale e del manto stradale, un programma di rilancio e di vivibilità per la città” dichiara in merito il consigliere Fabio Petrelli.