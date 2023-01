San Marzano sul Sarno. Dopo l’incendio riapre il “This Bar”

Annalisa Canale e il socio Vincenzo Amato non si sono persi d’animo, alla vista di quei sacrifici andati in fumo è subentrato prima il dolore, la meraviglia (perché?) poi la forza d’animo “dobbiamo andare avanti” e così è stato.

L’incendio al This Bar di San Marzano sul Sarno nella notte tra sabato e domenica scorsa ha destato clamore nella città dell’Agro nocerino sarnese soprattutto per l’affabilità e la gentilezza del personale e dei gestori, che all’interno avevano ricreato pure l’atmosfera di un giardino provenzale.

Nel giro di qualche ora sono andati in fumo il dehors, gli impianti elettrici, suppellettili varie e parte di un’abitazione superiore al locale. Ma Annalisa Canale e il socio Vincenzo Amato non si sono persi d’animo, alla vista di quei sacrifici andati in fumo è subentrato prima il dolore, la meraviglia (perché?) poi la forza d’animo “dobbiamo andare avanti” e così è stato.

Insieme al personale si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato senza sosta per riaprire al più presto “Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno manifestato la propria vicinanza e ci hanno sostenuto – dice Annalisa – abbiamo ricevuto tanta solidarietà e vogliamo ora ricambiarla invitando venerdì a brindare con noi per la rinascita, la ripartenza dopo questo brutto episodio che ci ha toccati profondamente”.

Annalisa e Vincenzo hanno aperto il locale cinque anni fa e da allora è stato un crescendo di buoni risultati tanto che nel fine settimana vedono entrare circa 800 persone che si dividono tra il banco ed i tavoli. Un locale di punta in città e dintorni con una serata speciale il venerdì sera. A mandare in fumo questo locale di food e beverage è stato un uomo che ha atteso la chiusura del This Bar per entrare in azione, a seguito pare, di una discussione per futili motivi maturata poche ore prima.

Sono state le indagini dei carabinieri della compagnia di Nocera Inferiore guidata da Rosario Di Gangi ad identificarlo nel giro di qualche giorno. A causa del suo gesto sono stati prodotti danni per ventimila euro che hanno interessato gli impianti elettrici, il dehors, suppellettili varie. “Per fortuna possiamo raccontarlo – continua Annalisa Canale – pochi minuti dopo e ci sarebbe stata oltre al danno la tragedia visto che sopra al locale vivono nostri familiari tra cui un bambino, che hanno riportato danni fisici e psichici nel lanciarsi per mettersi in salvo, ora sono ospitati tutti da altre persone in quanto la casa è inagibile”.

Uno schiaffo alle fiamme l’apertura lampo che avverrà venerdì, “lo dobbiamo a quelli che lavorano con noi e sono qui tutti a darci una mano per rimettere a posto il locale, lo dobbiamo a chi ci è vicino, ai clienti, a chi ci sostiene, non possiamo fermarci, né possiamo permetterci di stare chiusi”.