In esclusiva ai nostri microfoni ha parlato Vincenzo Caso Naturale, attaccante della Nocerina; il numero 10 ha espresso la volontà di salvarsi quanto prima per poi far sognare tutta la piazza rossonera.

Vincenzo Caso Naturale, attaccante della Nocerina ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni. Il numero 10 rossonero ha commentato subito la nuova società: “Mi trovo molto bene qui, la nuova società ha dato gli equilibri giusti a squadra e staff ed ho trovato un ambiente molto familiare”. Il classe 90’ ha riconosciuto di sentire sulle proprie spalle la responsabilità del reparto offensivo dei molossi; infatti ha affermato: “Abbiamo tanta esperienza alle spalle. Io e Marko siamo qui per fare del bene alla Nocerina e faremo di tutto per questa maglia”.

Caso Naturale ha parlato anche dei due ruoli che spesso occupa, seconda punta ed esterno offensivo: “Preferisco la seconda punta perché sono più vicino alla porta, però in passato ho giocato anche sempre da esterno”. L’attenzione si è poi spostata sul match di domani contro il Martina Calcio: “Dobbiamo resettare la gara contro il Francavilla, perché è stato un brutto secondo tempo. Con la vittoria di domenica la classifica sarebbe stata diversa, ma con questi 3 punti in meno la classifica diventa particolare. Con il Martina dobbiamo dare il 100% per ottenere i 3 punti”.

Infine le parole che fanno sognare i tifosi molossi: “I tifosi devono starci vicino perché dobbiamo fare subito i 40 punti per la salvezza. La squadra vuole puntare a qualcosa di più importante e faremo di tutto per arrivare nei playoff, ma adesso pensiamo alla salvezza tranquilla”.