Basket. Scafati combatte ma va KO, Tortona rovina i giallobleu

La Bertram Yachts conduce per 40 minuti, Givova risucchiata dalle sabbie mobili in classifica aspettando il rientro di Logan e l'arrivo di Hannah.

Assente Logan, al PalaFerraris è Davide contro Golia

Una Givova incerottata e completamente travolta dai rumors di mercato delle ultime ore arriva a Casale Monferrato per affrontare la corazzata Bertram Derthona senza il suo miglior marcatore, David Logan. L’infortunio riportato dalla guardia ex Sassari e Treviso costringe Caja a cambiare nuovamente le carte in tavola, proponendo stavolta Imbrò in quintetto base e responsabilizzando ulteriormente Stone dal punto di vista realizzativo. Roster al gran completo per Marco Ramondino (head coach dei piemontesi), la terza forza della LBA affronta i campani con tutti i favori del pronostico dalla sua.

I quintetti

TORTONA: Christon-Macura-Harper-Daum-Cain

SCAFATI: Stone-Imbrò-Okoye-Pinkins-Thompson

Primo quarto

Harper e Christon stappano il match, la tripla di Okoye sblocca l’attacco decisamente sterile della Givova, 4-3 dopo quasi tre minuti di gioco. Harper è ispiratissimo, meno Stone, al 5’ Derthona avanti di 2, 9-7. Caja cambia mezzo quintetto, l’energia di Rossato è coinvolgente e ‘risveglia’ anche Stone, dell’ex Venezia il long-two che vale l’11 pari al settimo minuto. I lunghi in uscita dalla panchina smuovono il punteggio, botte da orbi sotto le plance tra Radosevic e Butjankovs, ma il primo allungo bianconero lo firma Candi con la bomba del 20-13 al 9’, timeout Caja. Ultimo minuto in cui è solo un libero dell’ex Filloy a trovare il fondo della retina, alla prima sirena Derthona conduce 21-13.

Secondo quarto

Stone manda Okoye testa e spalle sopra al ferro, Filloy spara in uscita dai blocchi e regala il massimo vantaggio alla Bertram Yachts, 24-15 dopo 60” di secondo quarto. Sempre Ariel Filloy a tormentare la difesa campana, una leggerezza di Stone manda Tavernelli in lunetta, 28-15 Tortona al 13’. Scafati non riesce a costruire alcun tiro pulito, una tripla di Tavernelli manda in tilt Caja ed il suo staff, 31-15 al 15’. Un appoggio al vetro di Thompson smuove il punteggio, Filloy risponde immediatamente con un’altra tripla, Givova doppiata sul 34-17. Numerosi falli mandano le squadre a tirare dalla linea della carità, Scafati ne esce meglio e riesce ad accorciare sul -11 grazie alla schiacciata di Thompson, coach Ramondino ferma la partita al 17’, 35-24. Macura esce dal timeout e vola a schiacciare, Okoye e Stone si mettono in proprio e la Givova torna incredibilmente a -5 con un minuto da giocare, 37-32 dopo la tripla di Stone. 2/2 di Christon, un canestro di Pinkins chiude il primo tempo sul 39-34. Reazione veemente dei gialloblù dopo 18 minuti difficili sui due lati del campo, il parziale di 2-14 consente a Rossato e compagni di rientrare negli spogliatoi con speranze di giocarsela punto a punto fino alla fine e provare a portare a casa 2 punti che sarebbero vitali.

Terzo quarto

Imbrò manda a bersaglio la prima tripla della sua serata dopo 5 errori, Macura ed Okoye fanno “copia e incolla” dai 6.75, 42-40 Derthona al 21’. I padroni di casa si affidano ai propri campioni, contro-break e nuovo +8, 48-40 al al 23’. Stone perde un paio di palloni sanguinosi, Christon si alza da 8 metri, senza ritmo, e brucia la retina, minuto di sospensione chiesto da Caja al 24’, 51-40 Tortona. Sempre Stone, i giallobleu si affidano allo ‘00’ per restare aggrappati al match, ma Macura e Daum rimettono subito 13 lunghezze di distanza tra le compagini, 56-43 al 25’. Entra in partita capitan Rossato, 7 in fila per rispondere all’uragano bianconero e nuovo -10 Givova, 60-50 al 29’. Radosevic e Tavernelli allungano nuovamente, l’ultimo squillo della frazione è un libero di Stone, 65-51 dopo 3 quarti di gioco.

Quarto quarto

Rossato tocca la doppia cifra personale con la seconda tripla di serata, Scafati prova a restare a contatto, tap-in di Pinkins che vale il -9 al 32’, 67-58. Stan Okoye si prende la Givova sulle spalle, i suoi punti numero 16 e 17 valgono il -7 con 6 primi e 30 secondi da giocare, 69-62. Filloy è in serata di grazia, dopo l’ennesimo arresto e tiro mandato a bersaglio costringe Rossato al suo quinto fallo, 73-62 al 35’. Mian in uscita dai blocchi, Stone segna da centrocampo allo scadere dei 24 e rimette in vita i salernitani, 73-67 al 37’. In uscita dal timeout la musica non cambia, Imbrò alza la parabola in penetrazione e riporta la Givova a -4. Harper dal centro dell’area, Mian in uscita dai blocchi calpesta la linea, 75-71 con 120” da giocare. Christon non va oltre il secondo ferro, ma la Givova non riesce a tirare nei 24” a disposizione. Stone spende un fallo banale su Christon mandandolo in lunetta a 70 secondi dalla fine, l’ex OKC fa 2/2 e chiude virtualmente i giochi. La tripla di Mian si spegne sul ferro, gli ultimi 40” sono ininfluenti, il match finisce 79-74 per la Bertram Yachts Derthona.

Classifica che diventa rovente nelle zone basse, Trieste vince a Venezia, Brindisi batte la Virtus Bologna ed entrambe toccano quota 14 punti. Ferma a 12 Scafati con Verona, raggiunte da Treviso (vittoriosa 80-81 in quel di Brescia) e Napoli. Fanalino di coda a quota 10 Reggio Emilia, vittoriosa però anch’essa contro l’Olimpia Milano.

I tabellini

TORTONA: Christon 13, Mortellaro n.e., Candi 5, Tavernelli 8, Filloy 17, Severini 3, Harper 7, Daum 6, Cain 4, Radosevic 5, Macura 11.

SCAFATI: Thompson 6, Okoye 17, Mian 4, Pinkins 6, De Laurentiis n.e., Morvillo n.e., Rossato 12, Imbrò 10, Butjankovs 2, Tchintcharauli n.e., Stone 17.