Nocera Inferiore. Lavori di sistemazione alla caserma dei carabinieri (video)

Lavori di sistemazione della caserma dei carabinieri di via Correale a Nocera Inferiore. Riprendono i lavori per concludere le opere necessarie per adeguare l’edificio d’importanza strategica come presidio di sicurezza territoriale alla normativa antisismica più recente. La questione è stata trattata durante l’incontro in comune tra il sindaco Paolo De Maio e il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre per l’occasione accompagnato dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, comandante del Reparto territoriale dei carabinieri della città.









Il punto della situazione

Un incontro operativo per fare il punto sullo stato strutturale della ex pretura, consegnata all’Arma nell’estate del 2020 dopo i lavori di riqualificazione. E’ stato necessario disporre ulteriori lavori per l’adeguamento sismico, aspetto emerso successivamente alla riqualificazione della struttura di via Correale, dopo le verifiche effettuate dai tecnici dei carabinieri.









Condivisione dei lavori

Il sindaco De Maio ha condiviso con il comandante provinciale dei carabinieri il crono programma dei lavori da effettuare. Lunedì potrebbe riaprire quindi il cantiere, dopo una serie di adempimenti amministrativi. I lavori per l’adeguamento sismico della caserma del reparto territoriale di Nocera Inferiore sono stati finanziati attraverso un mutuo di due milioni di euro chiesto dal Comune, durante l’amministrazione comunale del sindaco Manlio Torquato.

Il servizio è di Aldo Severino