San Marzano sul Sarno. La sindaca ringrazia i Volontari della Protezione Civile

La sindaca Zuottolo in una lettera aperta sul suo profilo social ringrazia i Volontari della Protezione Civile Vi. VAS. di San Marzano sul Sarno per l’amore e l’impegno con cui hanno svolto il loro compito in questi giorni in cui il maltempo ha provacato enormi disagi alla popolazione.

Le parole della sindaca

“In questi giorni di grande tragedia che hanno travolto la nostra comunità uomini di grande volontà umana – e di cuore – hanno assistito e prestato aiuto instancabilmente 24 ore su 24 chiunque si trovasse inerme e schiacciato dalla forza devastante della natura. I Volontari della Protezione Civile Vi. VAS. di San Marzano sul Sarno”.